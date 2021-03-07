نیمی از رای دهندگان به روحانی بانوان بودند اما وزیر زن نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی امروز با اشاره به روز جهانی زن اظهار کرد: اعضای محترم شورا همانطور که می‌دانید در آستانه روز جهانی زن قرار داریم و همچنین مرد از دامن زن به معراج می‌رسد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۰، دنیا هنوز ۱۰۰ سال تا دستیابی کامل به برابری جنسیتی راه در پیش روی خود دارد و رتبه کلی ایران ۱۴۸ از ۱۵۳ کشور مورد بررسی است و حتی در کشورهای منطقه و شمال افریقا رتبه ۱۶ از ۱۹ کشور را دارد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: باید بگویم که با عدالت جنسیتی فاصله‌ها داریم و سهم زنان از بازار کار ایران حدود ۱۶ درصد است همچنین به رغم به دست داشتن بیش از ۵۰ درصد از کرسی‌های دانشگاهی برای زنان تنها حدود ۳۰ در صد از آنان هیئت علمی هستند.

نژادبهرام تاکید کرد: باید بدانید که بیش از ۸۵ درصد زنان ایران باسواد هستند، اما این سوال ایجاد می‌شود که چرا بیش از دو میلیون زن سرپرست خانوار در مشاغل پایین دستی به دنبال کار هستند؟ چرا سهم زنان از مجلس شورای اسلامی تنها ۴ درصد است!؟ و چگونه است که بعد از گذشت ۱۰ سال لایحه امنیت زنان به مجلس می‌رود، اما اعلام وصول نمی‌شود؟

وی بیان کرد: با تحول انقلابی در جریان سیاسی اصلاح طلبی از سال ۹۴ به بعد، بیش از ۳۰ درصد سهمیه لیست‌ها به زنان اختصاص یافته، اما آثار آن در بدنه مجلس و هیت رئیسه و کمیسیون‌ها قابل مشاهده نیست، از میان ۲۹۴ حزب و تشکل سیاسی بجز احزاب زنانه، تنها یک حزب دبیرکل زن دارد. از میان ۳۳ هزار دهدار تنها ۲۵۰۰ تن زن هستند و از میان ۱۳۰۰ شهردار هم تنها ۱۰ نفر زن هستند، از میان ۱۰۹ هزار عضو شورا در شهر و روستا تنها ۲۸۰۰ تن زن هستند، آقای رئیس جمهور چند تن از وزرا شما زن هستند مگر نیمی از رأی دهندگان شما زن نبودند؟ پس گره کار کجاست؟

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: اما بنده چند سوال هم از رئیس مجلس دارم، اقای رئیس مجلس چند نفر از مشاوران و معاونین شما زن هستند؟ چند لایجه و طرح برای ارتقا مشارکت اقتصادی زنان و ایجاد فرصت‌های جدید برای اشتغال آنان تدارک دیدید؟ چه میزان بر مبنای مشارکت بیشتر زنان در عرصه سیاست سهمیه بندی کردید؟

نژادبهرام بیان کرد: ما هنوز نتوانستیم در سایه جمهوریت نظام سیاسی کشور و اسلامیت به یک رویکرد واحد نسبت به زنان دست پیدا کنیم و گره آنجاست که گروه‌ها و احزاب سیاسی و حاکمیتی هنوز در بستر فضای نامشخص؛ تکریم زنان را تنها درحفاظت می‌دانند همچنین رفع شکاف جنسیتی نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی تمام‌قد تمامی ارکان جامعه است.

وی یادآور شد: امروز روز جهانی زن است و ما هم باید به سهم خود در این خصوص پاسخگو باشیم، زمانی که شعار اعطای ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی را به زنان دادیم؛ تا چه حد به این شعار وفادار ماندیم؟ کدام معاونت شهرداری تهران در دست زنان است؟ شهردار چند درصد از مناطق و محلات تهران در یَد پر توان زنان قرار دارد؟ بله ۷۲۰ زن در شهرداری تهران پست مدیریتی دارند، اما آرمان ما کلان‌تر بوده و است.

نژادبهرام خاطرنشان کرد: ما مدیریت شهری پایتخت را در حالی به دست گرفتیم که بر اساس رنکینگ بین‌المللی مؤسسه لگاتوم، رتبه ایران ۱۰۸ از ۱۴۹ بود اما امروز در سال آخر فعالیت، رتبه ۱۱۹ از ۱۶۷ را کسب کردیم.

وی گفت: ما باید باور کنیم که زنان سرزمین گام‌های بلندی برای انقلاب و ایران برداشته‌اند به همین دلیل انتظار می‌رود این همبستگی برای رفع تبعیض در سرلوحه عمل مسؤولین قرار گیرد همچنین در پایان آرزو می‌کنم که تلاش‌های صورت گرفته برای مادران زمین در دوره بعدی شورا پیگیری شود.