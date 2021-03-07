ارائه خدمات به اسناد دفترچه ای مقدور نیست/لزوم دریافت سند تک برگی

محمد حسین مخملباف در گفت و گو با مهر با اشاره به وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک بیان کرد: صدور مالکیت حد نگار برای املاک بعد از انجام اقدامات لازم از مهم ترین رسالت های این سازمان است.

وی با بیان اینکه سند مالکیت حد نگار دارای مختصات جغرافیایی است، افزود: سندی که به صورت حدنگار یا کاداستر صادر می شود در کل دنیا دارای مختصات منحصر به فردی بوده و مشابه با هیچ نقطه ای نیست.

مخملباف با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک بر اساس ماده ۳ قانون حدنگار از بهمن ماه ۹۳ مکلف شده تمام اسناد دفترچه ای را به تک برگی تبدیل کنند، گفت: بر اساس این ماده تمام املاک دولتی و غیر دولتی باید در بانک جامع املاک جانمایی شوند.

معاون املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۹، باید دستگاه های اجرایی نقشه هایی با استانداردهای کاداستر و حدنگاری به واحدهای ثبت ارائه دهند.

وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱ بعد از گذشت پنج سال اسناد دفترچه ای هیچگونه اعتباری ندارد، اظهار کرد: این مهلت در فروردین ماه سال جاری به اتمام رسیده اما تعداد کمی از املاک دولتی و غیر دولتی را به تک برگ تبدیل کردیم.

حکایت یک ملک و چند مالک

مخملباف بیان کرد: اینکه برخی از املاک به چند مالک فروخته می شوند به دلیل وجود اسناد غیر رسمی و دفترچه ای بوده که با تک برگی شدن، مشکل رفع می شود.

وی با بیان اینکه به دلیل شیوع کرونا، خدمات ثبتی تا پایان سال جاری ادامه دارد، گفت: امکان ارائه خدمات در سال آینده امکان پذیر نخواهد بود بنابراین از شهروندان خواستاریم نسبت به تعویض اسناد دفترچه ای به تک برگ اقدام کنند.

مخملباف با اشاره به اراضی ملی و مستثنیات بیان کرد: بر اساس ماده ۵۶ قانون منابع طبیعی، اراضی دارای مرتع و پوشش جنگلی ملی اعلام می شود.

معاون املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین قسمتی هایی از این اراضی که دارای سابقه احیا هستند، به عنوان مستثنیات شناخته می شوند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی افراد طی سالیان گذشته زمینی را خریداری کرده اما الان چند مالک دارد ناشی از چیست، گفت: این اتفاق در املاک دارای اسناد رسمی به نادر اتفاق می افتد و اکثراً در سندهای عادی رخ می دهد.