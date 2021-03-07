به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: همکاران ما در مراکز مشاوره حضوری در سراسر کشور به حدود ۲ میلیون نفر خدمات مشاوره حقوقی رایگان به صورت حضوری ارائه داده‌اند.

وی افزود: در ۵ استان دفتر پاسخگویی مشاوره تلفنی داریم اما از سراسر کشور مردم می‌توانند با سامانه ۱۲۹ تماس بگیرند.

بهادری جهرمی بیان کرد: از شهریور تا پایان برج ۱۰ بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تماس تلفنی با سامانه ۱۲۹ داشتیم که افراد از این طریق مشاوره حقوقی گرفته‌اند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بیان کرد: ما سقفی برای ارائه خدمات معاضدتی نداریم، یک وکیل در استان کرمان به تنهایی ۴۰۰ پرونده وکالت معاضدتی داشتیم.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته حدود ۷۰ هزار پرونده معاضدتی در سراسر کشور داشتیم.

بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افراد چگونه می‌توانند از وکیل معاضدتی بهره مند شوند، گفت: اول خود مقام قضائی است که می‌توانند فرد را معرفی کند و دوم دفاتر ما در مراکز قضائی است، همچنین خیریه معتبر یا کمیته امداد یا بهزیستی هم می‌توانند افراد را معرفی کنند.

وی گفت: پرونده در حوزه کودکان و نوجوانان نداریم که پرونده‌ای به دادگاه برود و یک وکیل کنار آن کودک یا نوجوان نبوده باشد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: کانون وکلا حدود ۵۰ هزار و مرکز حدود ۳۰ هزار وکیل دارد، طبق آمار خدمات معاضدتی ما ۳ برابر خدمات معاضدتی کانون وکلا است، یعنی یک وکیل ما ۵ برابر یک وکیل کانون وکلا خدمات معاضدتی ارائه می‌دهد.

بهادری جهرمی گفت: امسال حدود ۸۵ هزار شرکت کننده در آزمون وکالت کانون وکلای مرکز شرکت کردند که حدود ۷ هزار نفر از این تعداد به مرحله دوم رفتند، مصاحبه‌ها قرار بود در بازه ۲۰ بهمن تا ۲۰ اردیبهشت انجام می‌شود که به دلیل شرایط کرونا از ۲۰ بهمن شروع نشده و از حدود دو هفته دیگر مصاحبه‌ها شروع می‌شود.

وی ادامه داد: برخی افراد در مرحله دوم به دلیل ایرادات روانشناسی رد می‌شوند، برخی دیگر از افراد به دلیل اینکه ما شک می‌کنیم شاید در مرحله تست زنی تقلب کرده باشند یا اصلاً تست زن‌های خوبی هستند و علم کافی را ندارند رد می‌شوند برای همین است که می‌گوئیم آزمون یک مرحله‌ای (آزمون تستی) ناعادلانه است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: پیش بینی می‌کنیم در خرداد ماه بتوانیم نتایج نهایی آزمون‌ها را اعلام کنیم.

بهادری جهرمی بیان کرد: حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر برای مشاور خانواده شرکت کرده بودند که از این تعداد ۲ هزار نفر به مرحله دوم رفته‌اند. در نهایت حدود ۱۶ هزار نفر داوطلب برای آزمون‌های کانون داشته‌ایم.

وی ادامه داد: ان شاء الله در تابستان سال آینده هم آزمون وکالت و هم آزمون کارشناسی برگزار خواهد شد مگر کرونا مانع آن شود؛ هنوز تصمیم قطعی برای مشاوران خانواده گرفته نشده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: من با تلقی کسب و کاری از نهاد وکالت موافق نیستم اما نوع مواجهه من با این موضوع و نوع مواجهه کانون وکلا با این موضوع کاملاً متفاوت است، کانون وکلا اعلام کردند اگر ظرفیت از آزمون وکالت برداشته شود بر تعداد وکلای بیکار اضافه می شود، اما من استدلالم این است که اولاً با این حد نصاب نمره جایگزین آزمون شود مشکلی ندارم اما به شرط آنکه ظرفیت کارآموزی را هم داشته باشیم که بتوانیم آموزش بدهیم و نظارت بر او داشته باشیم.

به گفته بهادری جهرمی در سالهای پیش در کانون وکلا وکیلی پروانه وکالت گرفته است که حد نصاب نمره هم نگرفته و فقط به دلیل بودن ظرفیت خالی به او پروانه داده اند.