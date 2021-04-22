اصالت های قدیم حوزه علمیه هنوز پابرجا است

حجتالاسلام مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مدرکگرایی در حوزهها، با اشاره به جوّ مدرکگرایی در جامعهی علمی کشور گفت: متأسفانه بین مردم، داشتن مدرک علمی یک نوع مد و پرستیژ محسوب میشود که نگاه مطلوبی نیست.
مدیر اجرایی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی افزود: در نگاه دیگر، مدرکگرایی برای استخدام به ویژه در مراکز دولتی مطرح میشود لذا برای افراد، دارای اهمیت و تبدیل به هدف میشود؛ از نگاه سوم، افرادی که یک علمی دارند و میخواهند گواهی معتبر علمی از یک مرکز علمی و حتی مجوز برای انجام فعالیتهای علمی، سیاسی و اجتماعی داشته باشند اقدام به اخذ مدرک میکنند که از گذشته هم اینگونه بوده است و این کار لازمی است.
وی صدور مدارک حوزوی و دانشگاهی به جهت دلخوش کردن دانشجو و مسئولین را تقبیح کرد و گفت: در حوزه علمیه، این مسئله قابل مطالعه است که بخشی از حواشی حوزه باعث شده است که مدرکگرایی خارج از شأن حوزه علمیه به وجود آید؛ اما شبهه اینکه نظام آموزشی به سمت مدرکگرایی ناصواب میرود، باید مفصلتر مطالعه گردد.
حجتالاسلام سعادتی افزود: نگاه اصیل در دانشگاه هم واقعاً مدرکگرایی نیست و مدرکگرایی، اصالت در نظام آموزشی ندارد؛ حوزه علمیه نیز خواسته از استانداردهای خوب دانشگاه استفاده کند اما رویکرد ناقصی که از دانشگاه اقتباس کرده، این مشکل را بیشتر نموده است؛ البته بعضی قایلند که به علت نگاه جامعه و درخواست مردم از روحانیت برای ارائهی مدرک علمی، حس مدرکگرایی به حوزه نیز سرازیر شده است.
استاد حوزه علمیه با اشاره به ضرورت آسیبشناسی مدرکگرایی از طرف مسئولین حوزه و دانشگاه گفت: هنوز اصالتهای محکم و قدیمی حوزه وجود دارد و هر طلبه با ورود به حوزه، ظرف مدت کوتاهی با آنها آشنا میشود و هیچ استاندارد دیگری نمیتواند جایگزین آن اصالتهای حوزه شود. فرهنگ عمیق حوزوی و اصالتهای حوزوی که ملاک سنجش حوزه محسوب میشوند، بعید است که از بین برود؛ اصالتهایی مانند رابطه و نسبت استاد و درس، رابطه استاد و طلبه، رابطه طلاب با یکدیگر و رابطه طلاب و علم آموزی.
وی افزود: هر چند عوارض مدرکگرایی، گاهی تأثیرگذار بوده و آلودگیهایی را ایجاد کرده است؛ اما مهم این است که بدنهی اصلی حوزه، پاسدار و متعهد به این سنتها و موازین هستند. در سنّت حوزه مدارک و اجازات معتبر و اصیل اساتید بزرگ و علمای زعیم حوزه وجود داشته که برای فضلا صادر میشده است و اکنون نیز با توسعه دروس و مراکز حوزه، صدور مدارک معتبر، متکی به سنتهای قدیم در بعضی مؤسسات معتبر حوزوی وجود دارد.
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