زنگ خطر کرونا در گیلانغرب به صدا درآمد

کوروش محمودیان بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک مورد ابتلاء به کرونا انگلیسی در گیلانغرب شناسایی شده که علت ابتلای وی سفر و حضور در یک مراسم عزاداری در جنوب کشور بوده است.

وی با بیان اینکه چهار تیم واکنش سریع در بهداشت و درمان شهرستان گیلانغرب برای بررسی موضوع فوق تشکیل شده است، افزود: در این راستا از روز گذشته ۶۰ نمونه از افرادی که با فرد مبتلا به کرونا انگلیسی در ارتباط بوده‌اند، تهیه شده است.

فرماندار شهرستان گیلانغرب با تاکید بر اینکه زنگ خطر کرونا در این شهرستان به صدا درآمده است، تصریح کرد: محدودیت‌هایی از جمله بسته شدن تمامی مزارستان‌ها تا پایان سال، مسدود شدن اماکن گردشگری، جلوگیری از ورود رانندگان فاقد ماسک به بازارچه سومار و استفاده اجباری از ماسک در ادارات و مراکز خدماتی در شهرستان گیلانغرب اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده نکردن ماسک توسط مردم آتش ویروس کرونا در شهرستان گیلانغرب دوباره شعله‌ور خواهد شد.