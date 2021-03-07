کشته شدن ۱۸غیرنظامی در سوریه بر اثر ۲مین برجای مانده از تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری از کشته وز خمی شدن ۲۱ غیرنظامی سوری بر اثر انفجار دو مین برجای مانده از گروههای تروریستی در حومه حماه خبر دادند.

درپی انفجار دو مین برجا مانده از تروریست ها در اطراف وادی العذیب در منطقه السلمیه در حومه حماه، ۱۸ غیرنظامی کشته شدند و ۳ نفر دیگر زخمی شدند.

یک منبع پزشکی به خبرنگار سانا اعلام کرد: درپی انفجار دو مین برجا مانده از تروریست ها در اطراف وادی العذیب در منطقه السلمیه ۱۸ غیرنظامی کشته شدند و ۳ نفر دیگر زخمی شدند.

این منبع افزود: افراد مجروح در بیمارستان السلمیه تحت درمان هستند.