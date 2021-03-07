مشکلات نایسر با نظارت دفتر رهبر معظم انقلاب به زودی رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا روز یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات اجرایی ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج اظهار کرد: نایسر پرجمعیت‌ترین ناحیه منفصل شهری استان بوده و ساخت و سازهای غیرمجاز مشکل اصلی این ناحیه است.

وی افزود: از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب سه ناحیه در سه شهر کشور به عنوان مناطق دارای مشکل حاشیه‌نشینی انتخاب شده‌اند تا کارهای عمرانی ویژه‌ای در آنها انجام شود که ناحیه منفصل شهری نایسر از جمله این سه ناحیه است.

استاندار کردستان گفت: زیر نظر دفتر رهبر معظم انقلاب کمبودها و مشکلات زیرساختی نایسر در کمترین زمان با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی رفع خواهد شد.

مرادنیا تأکید کرد: انتظار داریم دستگاه‌های خدمت رسان در استان از این فرصت استفاده کنند و در وضعیت زیرساخت‌های نایسر بازنگری اساسی داشته باشند.

وی افزود: در کنار تلاش دستگاه‌های خدمت رسان باید مشارکت گسترده مردمی را داشته باشیم چرا که حفظ این خدمات بر عهده ساکنان نایسر است.