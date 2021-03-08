حمله موشکی به هدف نظامی مهم در فرودگاه ابها عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق به هدف قرار دادن یک هدف نظامی حساس و حیاتی در فرودگاه بین المللی ابها با موشک بالستیکی که هنوز رونمایی نشده است، شد.

وی افزود: موشک بالستیک جدید اخیرا عملیاتی شده است و با دقت به هدف مهم نظامی در فرودگاه بین المللی ابها اصابت کرده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: این در راستای واکنش طبیعی و حق دفاع مشروع با توجه به ادامه جنگ و محاصره کشور ما است.

از سوی دیگر صابرین نیوز از شنیده شدن انفجارهای شدید در آسمان منطقه خمیس مشیط در جنوب عربستان خبر داد.