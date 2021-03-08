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۱۸ اسفند ۱۳۹۹، ۲۰:۳۲

یحیی سریع اعلام کرد؛

حمله موشکی به هدف نظامی مهم در فرودگاه ابها عربستان

حمله موشکی به هدف نظامی مهم در فرودگاه ابها عربستان

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی به هدف نظامی حیاتی و مهم در فرودگاه ابها عربستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق به هدف قرار دادن یک هدف نظامی حساس و حیاتی در فرودگاه بین المللی ابها با موشک بالستیکی که هنوز رونمایی نشده است، شد.

وی افزود: موشک بالستیک جدید اخیرا عملیاتی شده است و با دقت به هدف مهم نظامی در فرودگاه بین المللی ابها اصابت کرده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: این در راستای واکنش طبیعی و حق دفاع مشروع با توجه به ادامه جنگ و محاصره کشور ما است.

از سوی دیگر صابرین نیوز از شنیده شدن انفجارهای شدید در آسمان  منطقه خمیس مشیط در جنوب عربستان خبر داد.

کد مطلب 5165168

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    نظرات

    • بکتاش IR ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
      2 0
      پاسخ
      حالا دیگر شکل نبرد تغییر کرده و یمن از گوشه رینگ بیرون آمده و شروع به وارد کردن ضربات مهلک بر آل سعود کودک کش می‌نماید و دل مارا نیز شاد میکند

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