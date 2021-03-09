آمریکا: منتظر پیشنهادی سازنده از طرف ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشستی خبری با اشاره به پیشنهاد این کشور برای شرکت در نشستی با حضور طرف‌های برجام، گفت که واشنگتن منتظر «پیشنهادی سازنده» از طرف ایران است.

«ند پرایس» گفت: ما اظهارات مختلفی را از ایرانی‌ها مشاهده کرده‌ایم و منتظر یک پیشنهاد سازنده از طرف تهران هستیم.

پرایس با اشاره به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای برگزاری نشست غیررسمی در قالب ۱+۵ افزود: ما از همان ابتدا گفتیم که دیپلماسی بهترین راهکار برای چالش برنامه هسته‌ای ایران است. هدف نهایی ما منع دائم و قابل تأیید محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران و حصول اطمینان از اینکه ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای به دست آورد، است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین افزود که دولت جو بایدن رئیس جمهور این کشور از نخستین روزهای آغاز به کار خود، رایزنی با شرکا و متحدان و اعضای کنگره در خصوص برجام را آغاز کرده است.

لازم به ذکر است که کاخ سفید می‌گوید قصد بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام را که دولت سابق این کشور از آن خارج شد، دارد اما تا کنون هیچ گام عملی در این خصوص برنداشته است.