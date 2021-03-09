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۱۹ اسفند ۱۳۹۹، ۴:۵۵

در نشست خبری ند پرایس؛

آمریکا: منتظر پیشنهادی سازنده از طرف ایران هستیم

آمریکا: منتظر پیشنهادی سازنده از طرف ایران هستیم

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشستی خبری گفت که کشورش منتظر «پیشنهادی سازنده» از طرف ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشستی خبری با اشاره به پیشنهاد این کشور برای شرکت در نشستی با حضور طرف‌های برجام، گفت که واشنگتن منتظر «پیشنهادی سازنده» از طرف ایران است.

«ند پرایس» گفت: ما اظهارات مختلفی را از ایرانی‌ها مشاهده کرده‌ایم و منتظر یک پیشنهاد سازنده از طرف تهران هستیم.

پرایس با اشاره به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای برگزاری نشست غیررسمی در قالب ۱+۵ افزود: ما از همان ابتدا گفتیم که دیپلماسی بهترین راهکار برای چالش برنامه هسته‌ای ایران است. هدف نهایی ما منع دائم و قابل تأیید محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران و حصول اطمینان از اینکه ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای به دست آورد، است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین افزود که دولت جو بایدن رئیس جمهور این کشور از نخستین روزهای آغاز به کار خود، رایزنی با شرکا و متحدان و اعضای کنگره در خصوص برجام را آغاز کرده است.

لازم به ذکر است که کاخ سفید می‌گوید قصد بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام را که دولت سابق این کشور از آن خارج شد، دارد اما تا کنون هیچ گام عملی در این خصوص برنداشته است.

کد مطلب 5165266

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    نظرات

    • IR ۰۷:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
      0 0
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      لغوکلیه تحریمها پرداخت خسارت ایران وبرگشت ببرجام.اینست پیشنهادسازنده
    • علی صفاریی IR ۰۷:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
      0 0
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      گویا سردمداران امریکا خودرا به کودنی زده اند بارها از طرف مقامات رسمی کشور اعلام شد لغو کامل تحریمها براساس قطع نامه سازمان ملل در پی امضاء برجام بفهمید همه کشورها هم مستقیم یا غیر مستقیم خواهان این هستن چرا گیج بازی در میارید ولی ملت ما زنده است میداند فقط حقه و فریب کاری از طرف امریکا مشاهده میش
    • ایراندوست IR ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
      0 0
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      پیشنهاد بسیار سازنده برای آمریکای پست و جنایتکار: به برجام برگرد - تحریمهای غیر قانونی را کاملا بردار - خسارات ایران را بده - مثل آدم یک گوشه " بتمرگ " و زبون به دهن بگیر .
    • حمید IR ۰۹:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
      0 0
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      بهترین پیشنهاد اینه که دولتمردای امریکایی برن بمیرن تا دنیا آرام بگیره
    • IR ۰۹:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
      0 0
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      سلام پیشنهاد سازنده ما اینه که کشور مستقل تشکیل میدیم
    • DE ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
      0 0
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      میدونید منظورش از پیشنهاد سازنده چیه؟ تسلیم شدن به خواسته های شیطان. ما جز فرمان رهبری پیشنهادی نداریم .آن هم اول کلیه تحریم ها لغو وسپس راستی آزمایی وبعد میتوانی به برجام وارد بشی والسلام.
    • صلاح الدین ایوبی IR ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
      0 0
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      برو برجام رو حط به خط اجرا کن دهن گشادت رو هم ببند این پیشنهاد ماست
    • IR ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
      1 0
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      منتظر باشید و در این انتظار بمیرید
    • ملت IR ۰۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
      0 0
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      منتظر باش تا علف زیر پات سبز بشه یابو وحشی
    • IR ۰۸:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
      0 0
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      ایران باید خیلی احمق باشد که حرف دلش را بصورت پیشنهاد به اروپا وآمریکا ارائه کند تا آنها با خرد جمعی دوقاره ای روی آن کارکنند وبعد با اتخاذ سیاستهای پیچیده دست وپای ایران رابهتر ببندند ایران باید سکوت کند تا مزه دهان آنها رابفهمد بعد تک آنها را با پاتک جواب دهد

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