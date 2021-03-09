دوازدهمین جلد از فهرست مقالات فارسی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین جلد از فهرست مقالات فارسی در زمینۀ تحقیقات ایرانی به کوشش ایران‌ناز کاشیان، توسط انتشارات مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی منتشر شد.

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) تاکنون مجلدات هفتم تا یازدهم فهرست مقالات فارسی در زمینۀ تحقیقات ایرانی را تدوین و منتشر و اکنون، جلد دوازدهم این مجموعه همزمان با دهمین سالگرد درگذشت استاد ایرج افشار به محضر جامعۀ فرهنگی و اهل تحقیق تقدیم شده است.

فهرست مقالات فارسی یکی از نخستین و ضروری ترین ابزارهای هر پژوهشگری است که بخواهد در زمینۀ مطالعات ایرانی پژوهش یا جستجو کند. این مجلد حاوی مشخصات کتاب‌شناختی ۱۰۰۳۳ مقاله از مقاله‌های منتشر شده بین سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ش است.

جلد دوازدهم فهرست مقالات فارسی در زمینۀ تحقیقات ایرانی، در ۹۸۶ صفحه و با شمارگان ۲۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.