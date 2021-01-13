مشارکت ۵۲۳ روستا و آبادی در جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دبیرخانه ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب، به گفته ابراهیم حیدری دبیر جشنواره، در هفتمین دوره از رقابت جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب به‌رغم همه‌گیری ویروس کرونا و محدودیت فعالیت‌های اجتماعی و گردهم‌آیی‌های شاهد استقبال قابل روستاییان و عشایر کتاب‌دوست از این رویداد هستیم و تاکنون ۵۲۳ روستا و آبادی عشایری از چهارده استان کشور در جشنواره شرکت کردند و انتظار می‌رود، مشارکت تا پایان مهلت شرکت در رقابت افزایش پیدا کند. اول دی‌ماه سال جاری با پایان مهلت شرکت در رقابت، این فرصت تا آخر دی‌ماه تمدید شده بود. فراخوان هفتمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب اول پاییز ۱۳۹۹ منتشر شده بود.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: روستاهای متقاضی شرکت در جشنواره هم¬چنان می‌توانند مستندات و مدارک و برنامه‌های تدوین و انجام شده در زمینه کتابخوانی و ترویج کتاب به دبیرخانه مرکزی یا دبیرخانه استانی جشنواره ارسال کنند و انتظار می‌رود علاقه‌مندان شرکت در رقابت را به روز آخر موکل نکنند تا در بازه زمانی و مهلت اعلام شده آثارشان به دبیرخانه مرکزی برسد. برای این منظور، ضرورت دارد مستندات و مدارک برنامه‌های ترویج کتابخوانی در روستاها به امضای دهیار و رئیس شورای اسلامی روستا، برسد و همچنین فرم‌های مربوط به جشنواره نیز تکمیل شود. دبیرخانه استانی جشنواره ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هر استان است. دبیرخانه مرکزی نیز تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، شماره ۷، ساختمان فجر، طبقه ۵ کد پستی ۱۵۸۹۷۴۳۱۱۱ واقع شده است.

حیدری اضافه کرد: همچنین متقاضیان مشارکت می‌توانند مستندات‌شان را به پست الکترونیک جشنواره به نشانی iranbookpromotion@gmail.com ارسال کنند برای کسب اطلاع بیش‌تر می‌توان به سایت شبکه ترویج کتابخوانی به نشانی http://bookpromotion.ir/ مراجعه کنند.

این مقام مسئول توضیح داد: داوری جشنواره بر اساس شاخص‌های متعددی به انجام می‌رسد؛ ارزیابی فعالیت هر روستا بر اساس نیازهای محلی، آئین‌های بومی و ارزش‌های دینی و ملی و همچنین جلب مشارکت مردمی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی برای تأمین هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری از مؤلفه‌های مهم داوری جشنواره است. طراحی یا اجرای برنامه برای زنان، کودکان و نوجوانان نیز از دیگر شاخص‌های تأثیرگذار جشنواره است. برخورداری برنامه و شیوه اجرای آن از خلاقیت و نوآوری، قابلیت الگوبرداری و استمرار و مداومت برنامه‌ها، اهتمام ویژه به توسعه و تجهیز فضاها و بناهای حوزه کتاب روستاها در برنامه‌های طراحی شده، قابلیت و ضمانت اجرا داشتن برنامه‌های ترویج کتابخوانی از دیگر مؤلفه‌های قابل اعتنا برنامه‌ها و فعالیت‌های ترویج کتابخوانی در مناطق روستایی و عشایری است. همچنین مواردی از این قبیل مهم است؛ برنامه‌ها توأم با بیشترین تأثیر و کمترین هزینه حاصل آمده باشد نیز برنامه‌ها مبتنی بر منابع، امکانات و ظرفیت‌های محلی باشد. همچنین داشتن کتابخانه و تعداد اعضا، فعالیت‌های جنبی کتابخانه، گروه سنی و جنسیت اعضا، فعالیت‌های فرهنگی روستا (نظیر جشنواره‌ها، مسابقات کتاب‌خوانی) و مشارکت مردم در این برنامه‌ها از دیگر شاخص‌هایی بوده است که در داوری‌ها لحاظ شده است.

بر اساس این گزارش، جشنواره روستاهای دوستدار کتاب نخستین بار در سال ۱۳۹۳ راه‌اندازی نهاده شده است و تاکنون مجموعاً ۶۵۰۰ روستا و آبادی عشایری در این جشنواره شرکت کردند. یکی از مهم‌ترین اهداف جشنواره، گسترش، توسعه و ترویج تقویت برنامه‌های کتابخوانی و تقویت زیر ساخت‌های فرهنگی و ترویج کتابخوانی در مناطق روستایی و آبادی‌هایی عشایری عنوان شده است. جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب توسط دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی، ستاد شهرها و روستاهای دوستدار کتاب و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شده است. این رقابت با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اعم از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو، سازمان شهرداری¬ها و دهیاری¬های کشور، اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، یونسکو و نهادهای دیگر همکار برگزار می‌شود.

در جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ده روستا برگزیده و ده روستا نیز مورد تقدیر قرار می‌گیرند و به هر یک از روستاها و آبادی‌های عشایری دوستدار کتاب جوایزی تا سقف پانصد میلیون ریال اهدا می‌شود.