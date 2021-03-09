برگزاری مراسم تحلیف مشاوران خانواده قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تحلیف مشاوران خانواده قوه قضائیه با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان تهران در سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد.

محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این مراسم به کار ارزشمند مشاوران خانواده و پیامدهای اجتماعی مثبت آن اشاره و حساسیت فعالیت مشاوران را به آن‌ها گوشزد کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین با اشاره به اینکه گسترش فعالیت‌های شغلی جوانان و جابجایی‌های تحصیلی باعث آشنایی زوجین از فرهنگ‌های مختلف با یکدیگر می‌شود، گفت: هر چه مشاوره پیش از ازدواج تقویت شود و زوجین شناخت دقیق‌تری نسبت به یکدیگر پیدا کنند، کمتر شاهد بروز اختلاف در زندگی مشترک خواهند شد.

محمدجواد حشمتی مهذب، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این مراسم گفت: روش‌ها و سبک و سیاق گذشته، در حفظ زندگی زوجین در جامعه کنونی نتیجه بخش نیست و باید به دنبال راه‌های جدید در کنار توجه به ارزش‌های اسلامی در این امر باشیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اینکه آمار مربوط به دعاوی خانواده را نگران کننده توصیف کرد، به آگاهی یافتن مشاوران خانواده بر مبانی این کار تاکید کرد و آن‌ها را به مطالعه تخصصی و تسلط به قانون تشویق کرد.

در ابتدای این مراسم، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی معاون مرکز مشاوران خانواده قوه قضائیه، گزارشی در مورد روند جذب و بکارگیری مشاوران ارائه کرد و گفت: با توجه به اهمیت کار مشاوران خانواده، به طور متوسط هر دو ماه یکبار از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی، اقدام به برگزاری دوره آموزشی برای آن‌ها کرده‌ایم.

در پایان این برنامه، مراسم تحلیف مشاوران قوه قضائیه برگزار شد و تعدادی از آنان به نمایندگی از سایر مشاوران استان تهران، احکام مربوطه را دریافت کردند.