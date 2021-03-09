به گزارش خبرنگار مهر، علیمراد کرمی عصر سه‌شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: در راستای تأمین نیازهای دانش‌آموزان استان بوشهر به تبلت اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به شناسایی ۱۰ هزار دانش آموز فاقد تبلت در استان بوشهر خاطرنشان کرد: حدود هفت هزار تبلت با همراهی آموزش و پرورش، کمیته امداد و برخی از خیرین و دیگر دستگاه‌ها تأمین و در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به ابلاغ وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد هفت کلاس تربیت بدنی در هفت مدرسه ابتدایی دخترانه استان بیان کرد: تاکنون چهار کلاس تربیت‌بدنی در بوشهر، بردخون، دلوار و جم راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه این کلاس‌ها باید بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ متر مربع باشند، اضافه کرد: تقویت قوای جسمانی، چابکی و چالاکی دانش آموزان از مهمترین اهداف راه‌اندازی کلاس‌های تربیت بدنی است.

کرمی از توسعه مدارس وابسته به ارگان‌های دولتی خبر داد و افزود: راه اندازی هنرستان موسیقی زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مصوب شده است.

وی از افزایش ۰.۴۶ درصدی میانگین نمره‌های امتحان نهایی دانش آموزان استان بوشهر در مقایسه با کشور خبر داد و اضافه کرد: میانگین رشد در کشور، ۰.۰۷ نمره بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: استان بوشهر در آزمون کنکور سراسری بدون احتساب سوابق تحصیلی دانش آموزان با شش رتبه ارتقا، از رتبه ۲۵ به رتبه ۱۹ کشور رسیده است.