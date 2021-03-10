اجرای آنلاین آثار مشاهیر ایران و جهان در تالار وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران پس از اجرای آنلاین در سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، روز جمعه ۲۲ اسفند ماه ساعت ۱۸ به رهبری سهراب کاشف در تالار وحدت به صورت زنده و آنلاین روی صحنه می‌رود.

در این اجرا قطعات هشت بهشت اثر محمد سعید شریفیان و چند قطعه دیگر نواخته می‌شود.

اجرای ارکستر سمفونیک تهران، سیزدهمین کنسرت آنلاین از تالار وحدت به همت بنیاد رودکی در ایام همه‌گیری کرونا است.

علاقه‌مندان جهت تماشای این اجرا به صورت زنده و رایگان می‌توانند به سایت www.nobino.ir مراجعه کنند.