  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۰ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۰۹

اجرای آنلاین آثار مشاهیر ایران و جهان در تالار وحدت

اجرای آنلاین آثار مشاهیر ایران و جهان در تالار وحدت

ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت آثار مشاهیر موسیقی جهان را آنلاین اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران پس از اجرای آنلاین در سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، روز جمعه ۲۲ اسفند ماه ساعت ۱۸ به رهبری سهراب کاشف در تالار وحدت به صورت زنده و آنلاین روی صحنه می‌رود.

در این اجرا قطعات هشت بهشت اثر محمد سعید شریفیان و چند قطعه دیگر نواخته می‌شود.

اجرای ارکستر سمفونیک تهران، سیزدهمین کنسرت آنلاین از تالار وحدت به همت بنیاد رودکی در ایام همه‌گیری کرونا است.

علاقه‌مندان جهت تماشای این اجرا به صورت زنده و رایگان می‌توانند به سایت www.nobino.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 5166804
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه