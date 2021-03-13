تولید در دوران کرونا تعطیل نشد/ خطر موج چهارم منتفی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح امروز (شنبه) در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه امروز شصت و یکمین جلسه ستاد ملی کرونا را تشکیل دادیم، اظهار داشت: روزهای پایانی سال است و لازم می‌دانم از همه اعضای ستاد ملی، همه کمیته‌ها، قرارگاه، همه عزیزان کادر درمان، نیروهای مسلح، بسیج، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و همه کسانی که مسئولیت نظارت در بخش‌های مختلف را بر عهده داشتند تشکر کنم.

روحانی عنوان کرد: مخصوصا از وزیر بهداشت که انصافا شبانه روز پای کار بودند و روزهایی که احساس مشکل می‌کردند به صحنه آمدند و با دلسوزی با مردم سخن گفتند و جاهایی هم که روزهای خوشحالی برای مردم بود و از پیک عبور کردیم یا واکسن تهیه شد را نیز با لبخند برای مردم توضیح دادند، به صورت ویژه تشکر می‌کنم. می‌دانم چه کار بسیار سختی در طول بیش از یک سال انجام شده است و این زحمات سال آینده هم پیش روی ما است‌.

رئیس‌جمهور افزود: همچنین از وزیر کشور مخصوصا از زمانی که مسئولیت قرارگاه را برعهده گرفتند که کار بسیار سنگین و سختی است، تشکر می‌کنم. از تمام کادر درمان که واقعا فداکاری کردند و با جان، مهارت، تجربه، دانش و امکانات خود از مردم دفاع کردند و مدافعین خالصانه، مومنانه و ایثارگرانه بودند، تشکر می‌کنیم. دایره مدافعین سلامت وسیع است و از همه کادر درمان تشکر می‌کنیم و به روان پاک آنهایی که در این راه شهید شدند درود می‌فرستیم و از آنهایی که بیمار بودند و عاقبت یافتند تشکر می‌کنیم.

روحانی بیان کرد: از تولیدگران و اصناف هم تشکر می‌کنیم که حتی یک روز تولید را تعطیل نکردند. کارخانه های بزرگ و کارگاه های کوچک که پروتکل‌ها را خوب مراعات کردند و تعداد مبتلایان به بیماری در میان آنها بسیار کم و حتی انگشت‌شمار بود و بسیاری از مراکز تولید بزرگ اصلا فوتی نداشتند.‌ اصناف ما در فشار بودند و روزهایی را تعطیل کردیم و در کل سال آنها هم مشکلات فراوانی را تحمل کردند، انصافا خوب همراهی و کمک کردند. صدا و سیما هم از جاهایی است که از روز اول پای کار بود و به خوبی مصوبات را تبیین کردند و خطرات را گوشزد کردند و نکاتی که برای مردم مهم بود را بیان کردند. صدا و سیما کار بزرگی انجام داد و در طول این مدت شبانه روز تلاش بسیاری کرد.

وی اضافه کرد: اساسا کاری که در این یکسال و چند هفته که در ایران انجام گرفت، می‌تواند مجموعه‌ای مدون به عنوان نقشه راه در آینده باشد که خدای ناکرده اگر در سال‌های آینده با اپیدمی و پاندمی روبرو شدیم، می‌شود این‌ها را دسته‌بندی کرد و این‌ها می‌تواند منبعی برای کلاس‌های درس دانشگاهی باشد که برخی ۱۰۰ درصد موفق و برخی بسیار موفق بوده است و می‌تواند به یک مدل برای مقابله با بیماری‌های واگیردار و یا به کتاب درسی تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: الحمدلله پس از توضیح آقای رئیسی در مورد آمارها و ارقام و نمودارها، جز استان خوزستان که در سختی و گرفتاری است بقیه استان‌ها شرایط نسبتا خوب و معمولی دارند.‌ یکی دو استان نام برده شد مانند البرز، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد که باید مراقبت های بیشتری داشته باشند اما همه استان ها شرایط خوبی دارند که باید این شرایط خوب را نگه داریم. اگر دو هفته این شرایط خوب را مراعات نکنیم همه از دست ما می رود.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه خطر موج چهارم منتفی نیست و وجود دارد، ادامه داد: تاکنون مراقبت شده است و در کشور وارد این موج نشدیم اما هرلحظه ممکن است با آن مواجه شویم. خیلی باید مراقبت کنیم مخصوصا در ایام نوروز. همه می‌دانیم در ایام عید چه در داخل خانه چه بیرون و چه کوی و برزن و دید و بازدیدها و صله رحم یا در مسافرت ها تحرک مردم بیشتر می شود. بنابراین به همان نسبت باید مراقبت ها بالا برود. مسئولین و صدا و سیما باید به مردم بگویند عید دیدنی با ماسک، بدون روبوسی و دست دادن انجام شود. این مناسک و آداب که در این یکسال تمرین کردیم را نباید در عید کنار بگذاریم.

روحانی گفت: ما هنوز به نقطه اطمینان‌بخش و پایداری نرسیدیم. اگر چند ماه دیگر باشد و واکسن ها تزریق شود و مشخص شود واکسن ها موثر است، می‌شود گفت اگر مراعات‌ها ضعیف هم شود دیگر خطرناک نیست اما در شرایط فعلی مخصوصا برای ایام نوروز بسیار خطرناک است. از همه خواهش می‌کنیم نوروز خوبی رقم بزنیم و نگذاریم خطری و یا مرگ و میری پیش بیاید. از همه آنهایی که پایش و نظارت را برعهده دارند مخصوصا نیروی انتظامی، مراعات بیشتری داشته باشند تا بتوانیم با مشکل کمتر از شرایط عبور کنیم.

وی تاکید کرد: ان شاءالله ظرف هفته جاری با واکسیناسیون بیشتر و گسترده تری مواجه خواهیم بود که می تواند برای مردم اطمینان بخش باشد. دیروز گزارشی داشتیم که در ستاد ملی ۴۸۱ مصوبه داشتیم که ۹۹ درصد این مصوبات دقیقا اجرا شده و یک درصد هم در حال اجرا است. این خیلی خوشحال کننده است و یعنی یک ستادی که مسئول شده و بار را بر دوش گرفته موفق عمل کرده است. تشکر می‌کنم که همه در جلسه آمدند، یکی از عزیزان نامه ای نوشته بود که یکی از خاصیت های جلسه شما این بود که همه سر وقت حضور داشتند.

رئیس‌جمهور افزود: همه در جلسات حضور پیدا کردید و دلسوزانه حرف زدید و به ما کمک کردید و کار بزرگی انجام گرفت و از همه تشکر می‌کنم. از قرارگاه هم تشکر و سپاسگزاری می‌کنیم. ما در این یکسال ناچار به انتخاب مدل زندگانی جدید شدیم. اول خیلی برای مردم سخت بود اما دیدیم نیاز است و سبک جدید زندگی را مراعات می‌کنند.

روحانی عنوان کرد: گرچه سخت است و شرایط نامأنوس است اما چاره‌ای نداریم و باید در شرایطی قرار بگیریم که با ارتقای تحقیقات و تولید واکسن‌های بهتر بتوانیم شرایط را عادی کنیم اما هنوز در دسترس نیست. هم نمی‌دانیم واکسن روی گونه‌های جهش یافته چگونه عمل می‌کند زیرا گونه‌ها مداوم تغییر می‌کند. ان شاءالله همه اینها به گونه‌ای باشد که مردم ما با مشکلات کمتری مواجه شوند.

وی با بیان اینکه چند نکته مهم وجود دارد، افزود: همه کشور و مردم ما از آغاز این اپیدمی، یک مرجعیت واحد را قبول کردند یعنی وزارت بهداشت و درمان، متخصصین و پزشکان صاحب نظر مرجع شدند. اگر مرجعیت تغییر می‌کرد و هرکسی یک چیز می‌گفت ما گرفتار می‌شدیم. در این راستا مقام معظم رهبری خیلی یاری کردند و فرمودند اگر ستاد چیزی را ممنوع کرد مردم گوش کنند. خود ایشان هم دقیق پروتکل ها را مراعات می کردند و همیشه توصیه می کردند. این همراهی بسیار اهمیت داشت و در کشور موثر بود.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اگر این ستون مهم نبود، این ساختمان بنیان گذاری نمی شد، تصریح کرد: علما، اندیشمندان، حوزه و مراجع و فرهیختگان ما نگذاشتند دوقطبی علم و دین ایجاد شود. علم چیزی نیست که از دین جدا باشد. ریشه دین وحی خداست و علم و دانش قانون و سنت های خدا است و ما در علم، قانون خدا را کشف می کنیم و این دو نمی‌تواند از هم جدا باشد. الحمدلله حوزه های علمیه، مراجع تقلید، سخنوران همه یکصدا بودند و این خیلی ارزشمند است. اگر در ماه رمضان، ماه محرم دو صدایی ایجاد می شد با مشکل مواجه می‌شدیم که الحمدلله این همراهی و هماهنگی علم و دین خیلی به ما کمک کرد.

روحانی با بیان اینکه الحمدلله از روز اول شرکت های دانش بنیان ما خیلی خوب به صحنه آمدند گفت: اگر ما برای ماسک، ونتیلاتور، سی تی اسکن، گان، قرص و دارو، شوینده و ... نیازمند خارج می شدیم چه بلایی سر ما می آمد؟ نمی‌دادند، بعد با چه وضعی و شرایطی امکان پذیر می‌شد؟ الحمدلله شرکت های دانش بنیان به میدان آمدند و خیلی کار کردند. در بخش اکسیژن سازها دچار مشکل نشدیم و اگر هم شدیم سریع توانستیم حل کنیم.

وی ادامه داد: دیدیم در خوزستان در هفته های اخیر یکباره تحول بزرگی برای تخت معمولی و آی سی یو رخ داد که نشان داد بخش دانش بنیان کار بسیار بزرگی را انجام دادند. مسأله بعدی توانمند سازی بخش سلامت ما بود که در مقررات، شیوه و نحوه مراقبت به‌طور مداوم در تحقیق مداوم بودند و به مردم گفتند این داروها درمان این ویروس نیست و بلافاصله این داروها را در داخل ساختند و کار بسیار بزرگی بود که انجام گرفت.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: خود کادر درمان هم با شهامت، شجاعت و توانمندی وارد میدان شد و هم مهارت و هم فداکاری خود را نشان داد. اگر بیمارستان ها تجهیزات، پزشکان، مدافعان سلامت نبودند مشکلات فراوان بود. اگر برای تست پی‌سی‌آر به خارج نیازمند بودیم نمی‌شد همه اینها را انجام داد. بنابراین در کل در اجرا، در عمل، در تولید، در تحقیق و در همه زمینه ها کار بزرگی انجام شد. در زمینه تحقیقات دانشمندان ما مقالات بسیار خوب و ارزشمند به دنیا ارسال کردند.

روحانی اضافه کرد: مسأله دیگر مسأله انسجام و همراهی و هماهنگی همه قوا و نیروها در سراسر کشور بود. اگر بنا بود قوه اجراییه یک چیز بگوید و قوه مقننه و قضاییه یک چیز، نمی‌شد و واقعا همه همدیگر را یاری کردند. مصوبه شورای عالی امنیت ملی را همه به دلیل اینکه تایید و امضای مقام معظم رهبری پای آن بود یاری کردند. روزی که لازم بود، سپاه و ارتش تمام توان خود را پای کار آوردند و تمام ارکان کشور کنار هم ایستادند و فداکاری کردند. مخصوصا باید از مردم ایران تشکر کرد که با فرهنگ، یاری و کمک های مومنانه خود به صحنه آمدند و همدیگر را کمک کردند.

وی گفت: در همین طرح شهید سلیمانی که در محلات فعال بود خیلی خوب کار شده است. همیشه یاد این بزرگسالان و مراکز سالمندان می افتم، در بحث مراقبت خیلی تحسین برانگیز است. در بسیاری از کشورها اینها را رها کردند و می گفتند اینها مردند که مردند به سراغ جوان ها برویم. اصلا چنین چیزی در ایران در مخیله کسی نیامد و با همه وجود از آنها مراقبت شد و در زمینه واکسن جزء گروه های اول هستند.

رئیس‌جمهور بیان کرد: در نهایت بسیج همگانی و عمومی از روز اول در کشور برقرار بود. از همه تشکر می‌کنم، از بخش حمل و نقل کشور هم تشکر می‌کنم زیرا در آن روزهای سخت اولیه ویروس و بیماری، تعطیل نشد و از بندر و گمرک و بخش‌های مختلف همه پای کار بودند و تلاش و کوشش کردند و بحمدالله ما با یاری همدیگر این یک سال و چند هفته را گذراندیم.

روحانی در پایان اظهار کرد: ان شاءالله باید از تجربیات خود برای سال آینده استفاده کرده و کاری کنیم که در سال آینده با یک شرایط بهتری، مردم با خطرات کمتری سال را بگذرانند تا روزی که به طور کامل از این ویروس در امان بمانیم و یک ایمنی جمعی مطمئنی در سراسر کشور به وجود بیاید. پیشاپیش سال جدید را به همه تبریک می گوییم.