بخش دولتی آموزش های فنی و حرفه ای، جوابگوی نیازهای استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود تقی پور پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه سازمان فنی و حرفهای زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشد و با توجه به عدم تناسب آموزشهای عالی با بازار کار و بیکاری بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی ضرورت آموزشهای فنی و حرفهای در جامعه نیاز شده است، گفت: آموزشهای فنی و حرفهای در بخشهای صنعت، فرهنگ، هنر، کشاورزی و … افراد مختلف را محیای حضور در بازار کار میکند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان قم با اشاره به اینکه در صنعت، امروزه نیاز زیادی به نیروهای فنی و حرفهای احساس میشود، افزود: آموزشهای فنی و حرفهای در کشور بر اساس تقاضای علاقمندان و ارائه آموزشهای تقاضا محور شده است.
وی با تاکید بر اینکه احساس نیاز در افراد بر اساس نیاز بازار شکل میگیرد، ادامه داد: بر اساس مطالعات طرح تکاپو و نیازهای مناسب هر استان نیز افراد این نیازها را از ما درخواست میکنند و ما موظف به برقراری کلاس و ارائه آموزشهای متناسب برای هنروران هستیم.
تقی پور با بیان اینکه نیاز به آموزشها در هر استانی بنابر آمایش سرزمینی آنجا است، گفت: آموزشهای گردشگری در استان قم برای ارائه به مخاطبان در رتبه نخست قرار دارد و آموزشهای صنایع دستی، کفش، فرش و سوهان در رتبههای بعدی تقاضای افراد جویای آموزشهای فنی و حرفهای هستند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان قم با اشاره به اینکه همکاری فراوانی با مجموعه اصنافی که بر اساس نیاز علاقمندان در استان در رتبههای اول تا پنج قرار دارند، وجود دارد، افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و استان، مراکز و کارگاههای فنی و حرفهای متأسفانه در برخی روزها تعطیل شد؛ اما یادگیری و آموزشهای مربیان با استفاده از آموزشهای برخط ادامه یافت تا خللی به بحث یادگیری علاقمندان و هنروران وارد نشود.
وی با تاکید بر اینکه در یازده ماهه سال جاری بیش از یک میلیون هزار نفر ساعت آموزشهای فنی و حرفهای در بخش دولتی داشتیم، ادامه داد: بالغ بر ۱۵ جامعه هدف زیر مجموعه آن بودهاند و آموزشگاههای آزاد نیز نزدیک یک میلیون و ۳۱۳ هزار نفر ساعت به علاقمندان آموزشهای مورد نیاز را ارائه دادهاند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان قم با بیان اینکه ۲۰۵ آموزشگاه آزاد و ۷ مرکز دولتی در زمینه ارائه آموزش به هنرجویان داریم، گفت: این مراکز آموزشی در بخشهای آقایان، بانوان فعال است و یکی از مراکز ارائه آموزشهای فنی و حرفهای نیز در یکی از ندامتگاههای استان فعال و به علاقمندان آموزشهای مختلف را ارائه میدهد.
محمود تقی پور با تاکید بر اینکه کلاسهای دانش افزایی برای مربیان نیز برگزار میکنیم، گفت: پژوهش و تحقیق اساس و زیربنای هر کاری است و اداره کل فنی و حرفهای استان قم، خروجیهای آموزش و پژوهش را برای ورود به رشتهها و آموزشها استفاده میکند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه در استان قم بخش دولتی آموزشهای فنی و حرفهای جوابگوی نیازهای استان نیست، افزود: باید از ظرفیت بین بخشی برای به روز کردن آموزش در بین افراد استفاده شود.
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