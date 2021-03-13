۵۰ میلیارد ریال اعتبار صرف اصلاح گاردریل های بزرگراه خلیج فارس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ناصری نژاد عنوان کرد: از آنجایی که وجود حفاظهای کنار جادهای و میان جادهای از بروز خسارت و تلفات جلوگیری میکند بدیهی است که بیشترین آسیب را نیز متحمل شده و باید گاردریل های صدمه دیده را در زمان مناسب با گاردریل ها صاف و استاندارد جایگزین کرد.
وی افزود: ایمن سازی مسیرهای اصلی جزیره در اولویت برنامههای سازمان منطقه آزاد قشم است و حفظ شرایط مناسب گاردریل ها به منظور بالا بردن ایمنی در بعضی از مسیرهای جزیره به صورت مداوم در حال نظارت و برررسی است.
مدیر فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: باتوجه به گردشگرپذیر بودن جزیره و افزایش تردد در روزهای نزدیک به سال نو، این مجموعه تمام تلاش خود را برای ارتقا سلامت و ایمنی جادههای جزیره میکند.
گفتنی است، سازمان منطقه آزاد قشم در ۶ سال گذشته حدود ۴۰۰ کیلومتر از مسیرهای جزیره را آسفالت کرده است.
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