به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌وهفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ۱۶ اسفند با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و در تالار اندیشه حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد و شرکت کنندگان طی چند روز در رشته‌های مختلف قرآنی با یکدیگر به رقابت پرداختند و اسامی برگزیدگان بیستم اسفندماه اعلام شد.

در میان برگزیدگان سید حمیدرضا مقدسی از قاریان حرم مطهر حضرت معصومه (س) در سی و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در رشته قرائت رتبه اول را کسب کرد.

همچنین مهدی فروغی دیگر قاری آستان مقدس در چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی طلاب جهان اسلام در رشته قرائت و تفسیر رتبه اول را به خود اختصاص داده است.