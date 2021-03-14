به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو هفته گذشته در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا باوجود باخت برابر یوونتوس، این تیم را حذف کرد و به مرحله یک چهارم نهایی رسید.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو در نیمه دوم آن مسابقه از زمین اخراج شد تا تیمش ۱۰ نفره شود. این مهاجم بعد از پایان بازی در آغوش «سرجیو کونسیسائو» سرمربی پورتو گریه کرد و لحظاتی اشک ریخت.

در اولین واکنش نسبت به اتفاقات رخ داده بعد از بازی با یوونتوس، سرمربی پورتو به بخشی از صحبتهایش با طارمی اشاره کرد.

کونسیسائو روز گذشته در نشست خبری پیش از بازی پورتو با تیم ده‌فریرا درباره صحبت‌هایش با طارمی گفت: من به او چه گفتم؟ اینها چیزهای خصوصی است و نمی‌توانم محتوای آن‌را فاش کنم.

وی افزود: طارمی احساس کرد که اوقات خوب کمی را سپری کرده و این مصادف با حضور یک داور سختگیر بوده است.

سرمربی پورتو تاکید کرد: طارمی می‌خواهد فردا (مقابل فریرا) بازی کند و یک گل بزند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو در هفته بیست و سوم لیگ فوتبال پرتغال از ساعت ۲۳:۳۰ امروز یکشنبه به مصاف تیم فریرا می‌رود.