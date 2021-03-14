آلودگی هوا در بم به مرحله خطرناک رسید/ ادارات تعطیل شد

هادی شهسوار پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعطیلی ادارات بم بیان داشت: با توجه به اینکه شاخص کیفی هوا از حد مجاز گذشته و به مرحله خطرناک رسیده لذا امروز یکشنبه مورخ ۲۴ اسفند ماه تمامی ادارات و نهادهای دولتی در این شهرستان تعطیل هستند.

وی افزود: میزان آلودگی هوا بیش از حد مجاز و بالای ۵۰۰ است همچنین در شهرستان ریگان این رقم به ۱۳۳ (وضعیت ناسالم) و فهرج به عدد ۱۰۳ (وضعیت ناسالم) رسیده است.

شهسوارپور از همشهریان درخواست کرد حتی الامکان از منزل خارج نشود و در مسیرهای «بم- کرمان» و «بم- زاهدان» تا مساعد شدن هوا رفت و آمد نکنند.