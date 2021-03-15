اختصاص ۲۴۰ میلیارد تومان برای راه آهن اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، داود شایقی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۲۴۰ میلیارد تومان منابع جدید برای پروژه عظیم راه آهن اردبیل اختصاص یافت، اظهار کرد: از این رقم ۱۰۰ میلیارد تومان به صورت نقد و از طریق سازمان برنامه و بودجه تأمین شده تا پروژه ریلی اردبیل – سرچم در مراحل نهایی سرعت اجرایی بیشتری به خود بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: ۱۴۰ میلیارد تومان نیز توسط بانک ملی برای این پروژه تأمین شده تا در تداوم پشتیبانی بانک ملی راه آهن اردبیل – میانه بتواند سرعت اجرای مناسبی را پیدا کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل گفت: در مجموع با تأمین ۲۴۰ میلیارد تومان منابع مالی در روزهای پایانی سال ۹۹ و تلاش شبانهروزی پیمانکاران این پروژه ریلی با قوت و قدرت بیشتر در حال انجام است و پیشبینی میشود در نیمه اول سال آینده راه آهن اردبیل – میانه آماده افتتاح شود.
سال آینده مردم اردبیل سوت قطار را میشنوند
شایقی افزود: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بدون محدودیت منابع مورد نیاز پروژه راه آهن اردبیل – میانه را تاکنون تأمین و دستور پرداخت منابع مورد نیاز را از ردیف ملی داده است.
وی بیان کرد: در نشستهای متعددی که با همراهی استاندار اردبیل داشتیم از ردیفهای مختلف برای پروژههای زیربنایی استان به ویژه راه آهن و راهها منابع خوبی تزریق شده که قطعاً در تکمیل و بهرهبرداری از این پروژهها گامی اساسی و مؤثر خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل ادامه داد: پروژه راه آهن اردبیل – میانه گامهای نهایی تکمیل و راهاندازی را طی میکند و خوشحال هستیم که بعد از سالها انتظار مردم استان اردبیل سال آینده بالاخره سوت قطار را خواهند شنید.
نظر شما