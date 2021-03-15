شیوه نامه آموزش عالی آزاد کوتاه مدت علمی کاربردی تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، دویست و هفتاد و یکمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.
با حضور محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، جمعی از معاونین، مدیران گروههای تخصصی برنامه ریزی، صاحب نظران و خبرگان، دویست و هفتاد و یکمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.
علیرضا ریاحی بختیاری، اظهار کرد: در این جلسه شیوه نامه تدوین دورههای آموزش عالی آزاد کوتاه مدت و همچنین فرمت مشخصات و محتوای آموزشی دوره به تصویب رسید و به زودی جهت اجرا به واحدهای استانی ابلاغ خواهد شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه افزود: بازنگری برنامههای درسی علمی کاربردی به عنوان اولویت کاری دانشگاه مطرح بوده از این رو نتایج فعالیت کمیتههای علمی- تخصصی بازنگری دورههای امور فرهنگی، صنعت آسانسور و ایمنی در دستور کار این جلسه قرار گرفت و دورههای بازنگری شده، کاردانی حرفهای امور فرهنگی، کلیات دوره کارشناسی حرفهای مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی قرآنی و مذهبی، کارشناسی حرفهای مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی، کارشناسی حرفهای مدیریت امور فرهنگی- امور همایشها و جشنواره، کاردانی فنی آسانسور و پله برقی، مهندسی فناوری آسانسور و پله برقی، کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورا به تصویب نهایی رسید و جایگزین برنامههای قبلی شد.
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