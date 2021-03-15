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۲۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۲۲

یک مقام مسئول خبر داد؛

شیوه نامه آموزش عالی آزاد کوتاه مدت علمی کاربردی تدوین شد

شیوه نامه آموزش عالی آزاد کوتاه مدت علمی کاربردی تدوین شد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه علمی کاربردی گفت: شیوه نامه دوره‌های آموزش عالی آزاد کوتاه مدت دانشگاه علمی کاربردی تدوین شد و به زودی جهت اجرا به واحدهای استانی ابلاغ می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، دویست و هفتاد و یکمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

با حضور محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، جمعی از معاونین، مدیران گروه‌های تخصصی برنامه ریزی، صاحب نظران و خبرگان، دویست و هفتاد و یکمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

علیرضا ریاحی بختیاری، اظهار کرد: در این جلسه شیوه نامه تدوین دوره‌های آموزش عالی آزاد کوتاه مدت و همچنین فرمت مشخصات و محتوای آموزشی دوره به تصویب رسید و به زودی جهت اجرا به واحدهای استانی ابلاغ خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه افزود: بازنگری برنامه‌های درسی علمی کاربردی به عنوان اولویت کاری دانشگاه مطرح بوده از این رو نتایج فعالیت کمیته‌های علمی- تخصصی بازنگری دوره‌های امور فرهنگی، صنعت آسانسور و ایمنی در دستور کار این جلسه قرار گرفت و دوره‌های بازنگری شده، کاردانی حرفه‌ای امور فرهنگی، کلیات دوره کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی قرآنی و مذهبی، کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی، کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی- امور همایش‌ها و جشنواره، کاردانی فنی آسانسور و پله برقی، مهندسی فناوری آسانسور و پله برقی، کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورا به تصویب نهایی رسید و جایگزین برنامه‌های قبلی شد.

کد مطلب 5170014
زهرا سیفی

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