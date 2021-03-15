نخستین سامانه ضد تگرگ خراسان شمالی در جاجرم نصب شد

ابوالفضل عباسیان در گفتگو با مهر اظهار کرد: یکی از بلایای آسمانی که هر ساله خسارت میلیاردی به باغات پسته و سایر محصولات کشاورزی وارد می‌کند، تگرگ است.

مدیر جهاد کشاورزی جاجرم ادامه داد: به همت کشاورزان و مدیریت جهاد کشاورزی نخستین سامانه ضد تگرگ استان از محل تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون در در منطقه صادق آباد جاجرم نصب شد.

وی افزود: این سامانه از طریق انفجار به طور مکرر در هر ۴ تا ۶ ثانیه امواجی با برد بالاتر از ۱۲ کیلومتر تولید می‌کند که امواج مذکور تا شعاع ۵۰۰ متر حرکت کرده و ۸۰ تا ۱۰۰ هکتار را تحت پوشش قرار می‌دهد.

عباسیان ادامه داد: شهرستان جاجرم با توجه به اینکه دارای هزار و ۵۰۰ هکتار باغ پسته است، از پتانسیل تولید بالایی برخوردار می‌باشد.

مدیر جهاد کشاورزی جاجرم با اشاره به نیاز اساسی جاجرم به این دستگاه، گفت: دومین سامانه در همین منطقه طی دو روز آینده نصب خواهد شد.