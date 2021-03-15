به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران با اعلام خبر اجرای ویژه برنامه‌های نوروز ۱۴۰۰ در ایستگاه‌های منتخب گفت: به مناسبت فرا رسیدن سال نو و به منظور ایجاد فضای بانشاط و شاد، متروی تهران با برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری به استقبال سال جدید می‌رود. سید مجتبی تقوی‌نژاد در تشریح برنامه‌های نوروزی مترو عنوان کرد: مسافران مترو در لحظه تحویل سال نو می‌توانند بیانات مقام معظم رهبری و سخنرانی ریاست محترم جمهوری به مناسبت آغاز جدید را از طریق نمایشگرهای سکوی ایستگاه‌های مترو مشاهده نمایند. وی در ادامه گفت: با مشارکت و همکاری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، اجرای پانتومیم توسط گروه‌های هنری و نمایشی در ایوان انتظار برگزار می‌شود. مسافران در ایستگاه میدان حضرت ولی عصر (عج) از ۲۴ الی ۲۷ اسفند به تماشای این برنامه با عنوان «فصل دل‌تکانی» دعوت می‌شوند. هم‌چنین گروه‌های هنری از استان‌های لرستان، خراسان و آذربایجان با اجرای نوروز خوانی در سه ایستگاه تجریش، امام خمینی (ره) و میدان حضرت ولی‌عصر (عج) از ۲۵ الی ۲۷ اسفند به استقبال نوروز ۱۴۰۰ می‌روند. در ایام نوروز و در راستای ایجاد نشاط اجتماعی مبتنی بر فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی و ایجاد همدلی و نوع دوستی بین افراد آسیب دیده اجتماعی با رویکرد آئین مهرورزی نمایشگاه نقاشی کودکان کار با همکاری و مشارکت سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از ۲۵ اسفند الی ۵ فروردین برگزار می‌شود.

تقوی‌نژاد به تشریح اجرای فضاسازی محیطی در ایستگاه‌های مترو پرداخت و گفت: به مناسبت آغاز سال نو و عید باستانی نوروز و با هدف ایجاد فضای بصری متناسب با این روزها فضاسازی محیطی در ایستگاه‌های متروی تهران اجرا می‌شود. به همین منظور سازه‌های حجمی با استفاده از نمادهای نوروزی و سفره هفت سین در ایستگاه‌های مترو نصب می‌گردد. هم‌چنین با استفاده از طرح‌های هنری و گرافیکی با محتوای اشعار نوروزی از شعرای بنام کشور کتیبه‌های فرهنگی در ایستگاه‌های مترو نصب می‌شود. نمایشگاه‌های عکس "ایران زیبا"، "ایران ما" و "ایران شناسی" در گذرگاه‌های فرهنگی مترو مسافران شهر زیرزمینی را به تماشای تصاویر دیدنی از کشورمان دعوت می‌کند.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران به تولیدات سمعی و بصری اشاره کرد و افزود: ویژه برنامه استقبال از بهار از طریق رادیو مترو و کلیپ‌های نوروزی از طریق نمایشگر ایستگاه‌های مترو به سمع و نظر مسافران می‌رسد.

سید مجتبی تقوی نژاد با اشاره به تقارن ماه شعبان و عید نوروز گفت: امسال شاهد تقارن مبارک اعیاد ماه شعبان و عید نوروز هستیم. به میمنت میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت ولی‌عصر (عج) و با همکاری تولیت مسجد مقدس جمکران ویژه برنامه ولادت حضرت مهدی (عج) در ایوان انتظار میدان حضرت ولی‌عصر (عج) در روزهای ۸ و ۹ فروردین برگزار می‌شود. در این برنامه مسافران شاهد اجرای برنامه‌های متنوع و شاد فرهنگی و هنری با حضور خادمان مسجد مقدس جمکران خواهند بود.