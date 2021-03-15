مسافرآستانه دبیر چهلمین جشنواره تئاتر فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی حسین مسافرآستانه را به عنوان دبیر چهلمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر و عضو شواری سیاستگذاری این رویداد معرفی کرد.
در متن این حکم آمده است:
«رویداد معظم تئاتر فجر اینک در آستانه چهل سالگی و پس از گذار از فراز و نشیبهای فراوان شخصیتی قابل احترام و جایگاهی معتبر و وجیه یافته است.
در فصلی تازه از حیات مبارک این رویداد ارزشمند برماست تا با تکیه بر سرمایه گرانسنگ تجربیات پیشین و سنجش عالمانه این مسیر پر برکت، چشم انداز وسیعتر، روشنتر و روزآمدتر برای این رخداد هنری فاخر ترسیم نماییم.
ایران عزیز در گوشه گوشه خاک پر گهرش هنرمندان بزرگی را در دامن پرورانده و اکنون گوشهای از رسالت این جشنواره بزرگ، نمایش شایسته توان و تکاپوی شریف این مردمان ارجمند است.
بر اساس آیین نامه جشنواره بین المللی تئاتر فجر و باعنایت به تایید شورای محترم سیاستگذاری چهلمین دوره این جشنواره، نظر به تخصص، تجربه و توان ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «دبیر چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر» منصوب میشوید.
امید که با یاری پروردگار و بهرهگیری از مشاوره و همراهی اهالی محترم تئاتر کشور و با برنامه ریزی مبتنی بر پژوهش کارشناسانه و مد نظر قرار دادن شرایط اجتماعی ایران و جهان و تبعات همهگیری ویروس کرونا در برگزاری هرچه موفق تر و اثرگذارتر این رویداد هنری پیروز و سربلند باشید.»
حسین مسافرآستانه به عنوان یکی از مدیران با سابقه عرصه فرهنگ و هنر علاوه بر فعالیتهای هنری در مقام نویسنده، کارگردان و بازیگر در ادوار گذشته جشنواره بینالمللی تئاتر فجر نیز چندین بار مسئولیت دبیری این رویداد بینالمللی را بر عهده داشته است.
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