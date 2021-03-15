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۲۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۲۸

با حکم معاون‌ امور هنری؛

مسافرآستانه دبیر چهلمین جشنواره تئاتر فجر شد

مسافرآستانه دبیر چهلمین جشنواره تئاتر فجر شد

با حکم معاون‌ امور هنری وزارت ارشاد، حسین مسافرآستانه دبیری دوره چهلم جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را نیز عهده دار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی حسین مسافرآستانه را به عنوان دبیر چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و عضو شواری سیاست‌گذاری این رویداد معرفی کرد.

در متن این حکم آمده است:

«رویداد معظم تئاتر فجر اینک در آستانه چهل سالگی و پس از گذار از فراز و نشیب‌های فراوان شخصیتی قابل احترام و جایگاهی معتبر و وجیه یافته است.

در فصلی تازه از حیات مبارک این رویداد ارزشمند برماست تا با تکیه بر سرمایه گران‌سنگ تجربیات پیشین و سنجش عالمانه این مسیر پر برکت، چشم انداز وسیع‌تر، روشن‌تر و روزآمدتر برای این رخداد هنری فاخر ترسیم نماییم.

ایران عزیز در گوشه گوشه خاک پر گهرش هنرمندان بزرگی را در دامن پرورانده و اکنون گوشه‌ای از رسالت این جشنواره بزرگ، نمایش شایسته توان و تکاپوی شریف این مردمان ارجمند است.

بر اساس آیین نامه جشنواره بین المللی تئاتر فجر و باعنایت به تایید شورای محترم سیاستگذاری چهلمین دوره این جشنواره، نظر به تخصص، تجربه و توان ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «دبیر چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر» منصوب می‌شوید.

امید که با یاری پروردگار و بهره‌گیری از مشاوره و همراهی اهالی محترم تئاتر کشور و با برنامه ریزی مبتنی بر پژوهش کارشناسانه و مد نظر قرار دادن شرایط اجتماعی ایران و جهان و تبعات همه‌گیری ویروس کرونا در برگزاری هرچه موفق تر و اثرگذارتر این رویداد هنری پیروز و سربلند باشید.»

حسین مسافرآستانه به عنوان یکی از مدیران با سابقه عرصه فرهنگ و هنر علاوه بر فعالیت‌های هنری در مقام نویسنده، کارگردان و بازیگر در ادوار گذشته جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز چندین بار مسئولیت دبیری این رویداد بین‌المللی را بر عهده داشته است.

کد مطلب 5170293
آروین موذن زاده

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