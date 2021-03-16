حشمت الله آرایشی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ورزش رضوی استان کرمانشاه با اجرای گسترده پیاده روی خانوادگی به عنوان استان برتر در کشور شناخته شده است و ورزشکاران رضوی استان کرمانشاه در رده سنی نونهالان و نوجوانان در المپیاد ورزشی مشهد مقدس، موفق شدند مقام دوم کشوری را از آن خود کنند.

وی با بیان اینکه آماده دریافت پیشنهادات کارشناسان رشته‌های مختلف ورزشی برای شرکت در المپیاد ورزشی سال ۱۴۰۰ مشهد مقدس هستیم، افزود: افرادی تحت عنوان کمک خادمیار رضوی، با گذراندن دوره‌های آموزشی در رشته‌های مختلف ورزشی، مقرر شده جهت جذب جوانان و نوجوانان به عرصه ورزش، در این زمینه فعالیت تبلیغاتی کنند.

مسئول کانون خادمیاران ورزش رضوی استان کرمانشاه شعار سال ورزشی ۱۴۰۰ را مهربانی، همزبانی و پهلوانی ذکر کرد و گفت: برنامه‌های ورزشی در سال آینده با تمرکز به مناطق محروم و حاشیه نشین طراحی و تدوین شده و با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع محرومیت در مناطق حاشیه نشین و محروم، برنامه‌های بسیار مناسبی برای استعدادیابی و تشویق جوانان و نوجوانان این مناطق به عرصه ورزش تدارک دیده شده که می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار مؤثر باشد.

آرایشی بیان کرد: جذب کمک‌های مالی، تشکیل تیم‌های محله‌ای، حضور در برنامه‌های چهارشنبه‌های امام رضایی، حضور مستمر در شبکه‌های اجتماعی به صورت مصور، حفظ شأن مخدومین و ارائه خدمت به آنها، ثبت فعالیت‌ها در سامانه رضوی، جذب جوانان و نوجوانان از طریق آموزش و پرورش و پایش خانواده‌ها جهت جذب آنها به عرصه ورزش را از دیگر برنامه‌های مهم تقویم ورزشی سال آینده دانست.

وی خاطر نشان کرد: راه اندازی طرح مُبلغان ورزشی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تقویم سال ۱۴۰۰ است که با جذب افراد علاقمند و ارائه آموزش‌های لازم و اعزام آنها با تیم‌های ورزشی، زمینه جذب جوانان و نوجوانان به عرصه ورزش فراهم می‌شود.