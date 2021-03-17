ثبت نام ۲۳۱ داوطلب برای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با آخرین روز ثبت نام از داوطلبین ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان ری ۹۸ داوطلب از شهرهای حسن آباد، باقرشهر، کهریزک، قیام دشت و قلعه نو نام نویسی کردند که از این تعداد ۷۵ داوطلب حضوری و ۲۳ داوطلب به صورت غیر حضوری و الکترونیکی ثبت نام کردند.

معاون استاندار تهران گفت: ۱۴ داوطلب مرد و ۴ داوطلب خانم از شهر حسن آباد (یک نفر با مدرک تحصیلی حوزوی، ۳ نفر کارشناسی ارشد و ۱۴ نفر کارشناسی)، ۲۸ داوطلب مرد و ۲ داوطلب خانم از شهر باقرشهر (یک نفر با مدرک تحصیلی دکترا، یک نفر حوزوی، ۸ نفر کارشناسی ارشد و ۲۲ نفر کارشناسی)، ۱۲ داوطلب مرد و ۶ داوطلب خانم از شهر کهریزک (۸ نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و ۱۰ نفر کارشناسی)، ۷ داوطلب مرد و ۳ داوطلب خانم از شهر قیام دشت (یک نفر با مدرک تحصیلی حوزوی، ۳ نفر کارشناسی ارشد و ۶ نفر کارشناسی) و ۱۷ داوطلب مرد و ۵ داوطلب خانم از شهر قلعه نو (۷ نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، ۸ نفر کارشناسی، ۴ نفر کاردانی و ۲ نفر زیر دیپلم) برای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر ثبت نام کردند.

رئیس هیأت اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان ری عنوان داشت: از تاریخ ۲۰ اسفند لغایت ۲۶ اسفندماه طی هفت روز ۲۳۱ داوطلب برای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای حسن آباد، باقرشهر، کهریزک، قیام دشت و قلعه نو نام نویسی کردند که از این تعداد ۳۲ نفر از شهر حسن آباد، ۷۵ نفر از شهر باقرشهر، ۵۶ نفر از شهر کهریزک، ۳۴ نفر از شهر قیام دشت و ۳۴ نفر از شهر قلعه نو ثبت نام کردند.