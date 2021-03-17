به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «لاک‌پشت و حلزون» به کارگردانی رضا حماسی اواسط بهمن به پایان رسید و پس از آن توسط پویا اشتهاردی تدوین شد.

این روزها امیرحسین قاسمی در حال صداگذاری روی این فیلم است، امین انتشاری جلوه‌های ویژه و علیرضا مجیری اصلاح رنگ این فیلم سینمایی را انجام می‌دهند. همچنین امیرحسین رضایی نیز در حال ساخت موسیقی «لاک‌پشت و حلزون» است.

علی مصفا، لیلا زارع، سام نوری، مهران نائل و البرز کروبه (بازیگر کودک) گروه بازیگران اصلی این پروژه و پانته‌آ مهدی‌نیا، محمد نریمانی، حمید خردمندی، زهره حجازی و علی رستگاری دیگر بازیگران فیلم سینمایی «لاک‌پشت و حلزون» هستند.

در خلاصه داستان «لاک‌پشت و حلزون» آمده است: پدرام ۱۰ ساله با مادرش افسانه زندگی می‌کند و مشکلات زیادی با او دارد. افسانه قصد ازدواج دارد ولی با مخالفت پدرام روبه‌روست و دلیل مشکلات پدرام را همین مسئله می‌داند. پدرام با جوان عجیب و غریبی آشنا می‌شود و یک رابطه دوستی پنهانی بین آنها شکل می‌گیرد...

عوامل این فیلم نیز عبارتند از نویسنده: محسن رضایی، مشاور کارگردان: محمد رضا اصلانی، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، مدیر صدابرداری: رشید دانشمند، طراح صحنه: پیام اسکندری، طراح لباس: لیلا تاج دینی، طراح گریم: لیلا سانی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه‌ریز: فواد چاومه، دستیار اول کارگردان: مجید عبدی، منشی صحنه: رویا بابابیگی، مدیر تولید: جواد راهزانی، مجری طرح: حسین بشگرد و علی مردانه، سرمایه‌گذاران: گروه اپیک سینما و مریم طالبی، تهیه‌کننده: هوشنگ نورالهی و شهرام گیل آبادی عکاس: علی بیات و هوتن کروبه، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا.