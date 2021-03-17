  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۱۸

اختصاصی مهر؛

دوره تامین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی تمدید شد

دوره تامین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی تمدید شد

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مصوبه‌ای، دوره تامین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی را تمدید کرد که بر اساس آن، در صورت تقاضای متقاضیان، دوره بازپرداخت یکسال تمدید خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مصوبه‌ای، دوره تأمین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی را تمدید کرد. در این ابلاغیه که از سوی محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ابلاغ شده است، آمده است:

۱- بانک‌های عامل مجازند در صورت درخواست اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی، نسبت به امهال یکساله تسهیلات ارزی که از محل منابع داخلی خود پرداخت نموده‌اند، اقدام نمایند.

۲- صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل مربوطه موظف هستند در صورت درخواست اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی، نسبت به امهال یکساله تسهیلات ارزی پرداخت شده اقدام نمایند. مدت مذکور از طریق مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی به حداکثر طول دوره تأمین مالی طرح‌ها، علاوه بر کلیه تمدیدهای قبلی اضافه شود.

۳- بانک‌های عامل مربوطه مجازند در صورت درخواست اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی، نسبت به امهال یکساله تسهیلات ارزی پرداخت شده از محل جز «د» بند «۶» قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور اقدام نمایند. دوره سپرده گذاری ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک عامل برای یکسال تمدید می‌شود.

۴- در صورت امهال تسهیلات ارزی طبق بندهای فوق، بانک‌های عامل مربوطه موظف هستند بابت امهال این تسهیلات و طی دوره مزبور نسبت به خروج نام متقاضی از سرفصل مطالبات غیرجاری و توقف عملیات اجرایی وصول مطالبات اقدام نمایند.

کد مطلب 5172057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها