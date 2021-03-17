دوره تامین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مصوبه‌ای، دوره تأمین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی را تمدید کرد. در این ابلاغیه که از سوی محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ابلاغ شده است، آمده است:

۱- بانک‌های عامل مجازند در صورت درخواست اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی، نسبت به امهال یکساله تسهیلات ارزی که از محل منابع داخلی خود پرداخت نموده‌اند، اقدام نمایند.

۲- صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل مربوطه موظف هستند در صورت درخواست اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی، نسبت به امهال یکساله تسهیلات ارزی پرداخت شده اقدام نمایند. مدت مذکور از طریق مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی به حداکثر طول دوره تأمین مالی طرح‌ها، علاوه بر کلیه تمدیدهای قبلی اضافه شود.

۳- بانک‌های عامل مربوطه مجازند در صورت درخواست اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی، نسبت به امهال یکساله تسهیلات ارزی پرداخت شده از محل جز «د» بند «۶» قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور اقدام نمایند. دوره سپرده گذاری ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک عامل برای یکسال تمدید می‌شود.

۴- در صورت امهال تسهیلات ارزی طبق بندهای فوق، بانک‌های عامل مربوطه موظف هستند بابت امهال این تسهیلات و طی دوره مزبور نسبت به خروج نام متقاضی از سرفصل مطالبات غیرجاری و توقف عملیات اجرایی وصول مطالبات اقدام نمایند.