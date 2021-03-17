استقلال ملاثانی در خانه پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه تختی اهواز عصر امروز چهارشنبه میزبان نبرد تیم‌های استقلال ملاثانی و رایکا بابل از هفته هجدهم رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور بود که در پایان شاگردان نادر دست نشان با یک گل نتیجه را به میزبان خود واگذار کردند.

تیم استقلال ملاثانی با کسب این پیروزی و با ۲۴ امتیاز در مکان دهم جدول رده‌بندی قرار گرفت و تیم رایکا بابل نیز با ۲۲ امتیاز مکان دوازدهم جدول رده‌بندی را به خود اختصاص داد.

سجاد عبدویی در دقیقه ۵+۹۰ از روی نقطه پنالتی گل بازی را به ثمر رساند.

علی کردانی، سید حمزه پور موسوی، علیرضا خوشکفا، محمد مدملیسی، میلاد پاک‌پرور، رضا جباری، علی محمدی حشمتیه، سجاد بازگیر، امیر سواری، هادی امینی پاک و سجاد عبدویی برای تیم استقلال ملاثانی به میدان رفتند.

سعید ابراهیم پور، سید جواد شفیعی، علی خانلرزاده، حسین رسول خطیر، ایمان عباس زاده، میثم کریمی، غدیر آقاجانی، هادی خیری میر، علی خسرو نژاد، محمدطاها صادقی و جواد غلامی نفرات ترکیب تیم رایکا بابل بودند.

علی صباحی به همراه کورش صارمی و غلامرضا محمدی این بازی را قضاوت کرد.

تیم‌های استقلال ملاثانی و رایکا بابل در از هفته نوزدهم رقابت‌ها، هجدهم فروردین سال آینده به ترتیب به مصاف تیم‌های هوادار تهران و پارس جنوبی جم می‌روند.