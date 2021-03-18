مدیر برنامه مجید حسینی: در حال بررسی پیشنهاد تیم آاک یونان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته گمانه زنیهای زیادی درباره آینده سیدمجید حسینی مدافع تیم ملی ایران و تیم ترابوزان اسپور ترکیه وجود داشته است. قرارداد حسینی با ترابوزان این فصل به پایان میرسد. این باشگاه ترکیهای تمام تلاش خود را برای تمدید قرارداد حسینی به کار برد تا از کنار انتقال او به تیمهای دیگر به درآمد خوبی برسد اما حسینی تاکنون پاسخ مثبتی به پیشنهاد باشگاه ترابوزان نداده است.
در همین حال علیرضا پیکان مدیر برنامه حسینی در گفتگو با یک روزنامه یونانی شوک بزرگی را به باشگاه ترابوزان وارد کرد.
پیکان به نشریه «Ώρα» گفت: ترابوزان به ما پیشنهاد تمدید قرارداد داد اما این پیشنهاد را رد کردیم. مذاکرات ما با این باشگاه ادامه دارد اما پیشنهادی که دریافت کردیم آنطور نبود که میخواستیم. باید ببینیم چه اتفاقی میافتد.
وی درباره پیشنهادات مجید حسینی گفت: در حال مذاکره با باشگاه آاک آتن هستیم. المپیاکوس و چند تیم ترکیهای هم به حسینی علاقه دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر کریم انصاریفرد مهاجم تیم ملی ایران در تیم آاک آتن بازی میکند.
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