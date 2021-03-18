تندیس جشن تصویر سال به عکاس شیرازی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حدیث فقیری در مراسم پایانی تصویر سال تندیس بخش هنر و هنرمندان بخش زیر ٢٥ سال را به خود اختصاص داد.

حدیث فقیری دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی و عکاس مستند اجتماعی و خبری است که پیش از این دیپلم افتخار بخش مستند اجتماعی شانزدهمین جشن تصویر را دریافت کرده بود.

این عکاس جوان دارای سوابق عکاسی است و در نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی (گالری سروناز با مجموعه زندگی مهاجرین افغان با عنوان زندگی در سایه) شرکت داشت.

او جوایزی نظیر نشان طلای جشنواره عکس بین المللی هیپا (دو دوره)، جایزه سوم بخش مستند اجتماعی جشنواره دوربین نت و حضور در جشنواره‌های دیگر عکاسی را داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن تصویر سال به همت سیف الله صمدیان چندین سال است برگزار می‌شود.