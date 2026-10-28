به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اسنپ‌فود کمپین گیمیفیکیشن «شیشلیگ» را با حضور مجموعه‌ای از برندهای اکوسیستم دیجیتال ایران اجرا می‌کند؛ تجربه‌ای شش‌ماهه که در آن کاربران با انجام بازی‌ها و مأموریت‌های روزانه امتیاز و سکه جمع می‌کنند، در جدول رقابت بالا می‌روند و به جوایز مختلف نزدیک‌تر می‌شوند. جایزه اصلی این کمپین یک دستگاه مرسدس بنز A۲۰۰ است و در کنار آن، جوایز میلیاردی دیگری نیز برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

شیشلیگ با ترکیب بازی، رقابت و تعامل با برندها طراحی شده است. این کمپین از شش لیگ ماهانه تشکیل می‌شود و کاربران با ورود به بازی در هر مقطع از ماه، وارد لیگ همان ماه می‌شوند و در آن رقابت می‌کنند. به این ترتیب، مشارکت در شیش‌لیگ به یک زمان مشخص در ابتدای ماه محدود نیست و کاربران می‌توانند در طول دوره هر لیگ به بازی بپیوندند.

مهدی حبیبی، مدیر ارشد بازاریابی اسنپ‌فود، درباره این کمپین می‌گوید: شیشلیگ یکی از بزرگ‌ترین تجربه‌های گیمیفیکیشن در اکوسیستم دیجیتال ایران است؛ پروژه‌ای که در آن می‌خواهیم از ظرفیت بازی و رقابت برای ایجاد تجربه‌ای ماندگار برای کاربران و شکل‌دادن به همکاری‌های گسترده‌تر میان برندها استفاده کنیم. نگاه ما فراتر از یک کمپین کوتاه‌مدت است؛ شیشلیگ بستری برای پیوند دادن مشارکت کاربران، اهداف کسب‌وکارها و ظرفیت‌های متنوع اکوسیستم در یک تجربه مشترک است.

چطور در شیشلیگ بازی کنیم و امتیاز بگیریم؟

در طول بازی، کاربران با کسب امتیاز و سکه می‌توانند جایگاه خود را در جدول رقابت ارتقا دهند و به جوایز نزدیک‌تر شوند. امتیازها در مسیر پیشرفت کاربر در لیگ نقش دارند و سکه‌ها نیز به‌عنوان اعتبار قابل استفاده در تجربه شیشلیگ، امکان خرید از سرویس‌های حاضر در کمپین را فراهم می‌کنند.

برای کسب امتیاز، سه مسیر اصلی در نظر گرفته شده است:

موتور امتیازگیری: از لحظه ورود کاربر به بازی، موتور امتیازگیری با سرعت یک امتیاز بر دقیقه فعال می‌شود. با انجام حداقل یک مأموریت در هر روز، سرعت امتیازگیری روزانه یک واحد افزایش پیدا می‌کند. برای مثال، تداوم انجام مأموریت‌ها به مدت ۹ روز، سرعت امتیازگیری را به ۱۰ امتیاز بر دقیقه می‌رساند.

انجام مأموریت در کسب‌وکارهای مختلف: کاربران می‌توانند با انجام مأموریت‌های تعریف‌شده برای برندها و سرویس‌های همکار، امتیاز کسب کنند.

انجام بازی‌های داخل شیشلیگ: انجام بازی‌های ساده و تعاملی کمپین نیز یکی دیگر از مسیرهای دریافت امتیاز هستند.

علاوه بر این، کاربران می‌توانند با استفاده از سکه‌های جمع‌آوری‌شده، در سرویس‌های مختلف حاضر در کمپین خرید کنند. به این ترتیب، سکه‌ها صرفاً یک عدد در فضای بازی نیستند، بلکه در تعامل کاربر با کسب‌وکارهای همکار نیز کاربرد دارند.

سه مسیر جذاب برای رقابت و مشارکت در شیشلیگ

کاربران با انگیزه‌ها، سلایق و اهداف گوناگون در شیشلیگ مشارکت می‌کنند: جمع‌آوری سکه و استفاده از آن برای خرید از سرویس‌های حاضر در کمپین، تجربه هیجان مبتنی بر شانس‌آزمایی با هدف برنده شدن بنز و همچنین، انجام مأموریت‌های روزانه برای افزایش سرعت امتیازگیری و در نهایت نزدیک‌شدن به جایزه اصلی و قهرمانی در لیگ. هر یک از این راه‌ها، امکان متفاوتی برای تعامل با شیشلیگ فراهم می‌کند. ترکیب این سه مسیر، تجربه‌ای چندلایه از رقابت، پاداش و تعامل با برندهای حاضر در کمپین ایجاد می‌کند که کاربران می‌توانند در طول شش ماه آن را تجربه کنند.

همکاری برندها در یک تجربه مشترک

شیشلیگ با حضور بیش از ۳۰ برند از جمله اسنپ‌مارکت، اسنپ‌تریپ، اسنپ‌بیمه، اسنپ‌سرمایه، اسنپ‌شاپ، اسنپ‌پی، تکنولایف، زرپین، بیت‌پین و دیگر کسب‌وکارهای حاضر اجرا می‌شود. هر یک از این کسب‌وکارها می‌توانند از طریق مأموریت‌ها و امکانات کمپین با کاربران تعامل داشته باشند. کاربران نیز ضمن بازی و کسب امتیاز، با خدمات و پیشنهادهای این برندها مواجه می‌شوند و می‌توانند از سکه‌های خود در سرویس‌های حاضر در کمپین استفاده کنند.

رضا پورمحمدی، مدیر جذب مشتری و پارتنرشیپ در اسنپ‌فود، درباره منطق این همکاری می‌گوید: در شیشلیگ تلاش کرده‌ایم از ظرفیت پایگاه کاربران و زیرساخت‌های اسنپ‌فود برای توسعه مدلی از جذب و فعال‌سازی کاربران استفاده کنیم که منافع آن به یک کسب‌وکار محدود نباشد. این مدل، علاوه بر ایجاد فرصت‌های تازه برای اسنپ‌فود در حوزه جذب کاربر و توسعه تعامل کاربران، به برندهای همکار نیز امکان می‌دهد در بستری مشترک با مخاطبان ارتباط بگیرند و از ظرفیت این اکوسیستم برای جذب و تعامل مؤثرتر بهره‌مند شوند.

اجرای یک پروژه شش‌ماهه در چندین نقطه تماس

اجرای شیشلیگ به طراحی بازی محدود نیست. تجربه کاربران در اپلیکیشن، طراحی و به‌روزرسانی مأموریت‌ها، ارتباط با برندهای همکار و فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی باید در طول شش ماه هماهنگ و پیوسته پیش برود.

نگار کاظمی، مدیر تیم مارکام در اسنپ‌فود، درباره ابعاد مختلف اجرای این کمپین می‌گوید: شیشلیگ قرار است طی شش ماه اجرا شود و کاربران را وارد تجربه‌هایی هیجان‌انگیز کند. از طراحی تجربه بازی و روایت‌های خلاقانه تا حضور در شبکه‌های اجتماعی و تعامل با کاربران، همه اجزای کمپین باید در یک مسیر منسجم حرکت کنند؛ مسیری که هم ظرفیت بروز نوآوری و جذابیت‌های تازه داشته باشد و هم هویت یکپارچه‌اش را از دست ندهد. جذابیت اجرای کمپین شیشلیگ، خلق یک تجربه زنده و البته پیوسته است.

در نهایت، شیشلیگ تجربه‌ای شش‌ماهه از بازی، رقابت و تعامل با برندهاست؛ جایی که کاربران با انجام مأموریت‌ها و بازی‌ها امتیاز و سکه جمع می‌کنند، در لیگ‌های ماهانه پیش می‌روند، از سکه‌های خود در سرویس‌های همکار استفاده می‌کنند و برای جوایز مختلف، از جمله مرسدس بنز A۲۰۰، رقابت می‌کنند.

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