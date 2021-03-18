به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل از نمونههای در حال تولید سیستمهای تغذیه و باتریهای مورد نیاز سایتهای نسل پنج تلفنهمراه در شرکت نیان الکترونیک بازدید کرد.
عباسی آرند در این بازدید از نزدیک در جریان روند فعالیت بخشهای مختلف این شرکت قرار گرفت و بر حمایت ایرانسل از تولیدکنندگان ایرانی و بومیسازی نیازهای فناورانه تأکید کرد.
مدیر عامل ایرانسل با اشاره به تحریمهای ظالمانه علیه ایران، قطعات تولید شده توسط تولیدکنندگان ایرانی را قابل رقابت با نمونههای خارجی دانست.
در این دیدار همچنین محمدعلی چمنیان، مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک گزارشی از پیشینه و فعالیتهای جاری این شرکت ارائه و با دکتر بیژن عباسی آرند درباره زمینههای همکاری مشترک، به بحث و تبادلنظر پرداخت.
شرکت نیان الکترونیک، با نیت تجاریسازی دانش در حوزه مهندسی الکترونیک، شاخه الکترونیک قدرت (Power Electronic)، طراحی و ساخت تجهیزات مبدل انرژی الکتریکی (Static Converters) پرکاربرد در صنایع زیربنایی کشور، در سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده و از قدیمیترین استارتاپهای رشد یافته ایرانی و از بزرگترین شرکتهای دانشبنیان کشور به شمار میرود.
این شرکت، در زمینه طراحی و تولید مبدلهای الکترونیکی انرژی الکتریکی، از بزرگترین شرکتهای فعال در کشور است که توانسته با تکیه بر توانمندی جوانان متخصص، بیشتر نیاز کشور در زمینه منابع تغذیه سوئیچینگ مخابراتی را برطرف کند.
ایرانسل که تا پیش از این در زمینه تأمین سیستمهای تغذیه مورد نیاز برای توسعه زیرساختهای شبکه تلفنهمراه با شرکت نیان الکترونیک همکاریهای گستردهای داشته و بخشی از تجهیزات را از این شرکت تأمین میکند، همزمان با راهاندازی اولین سایت نسل پنج تلفنهمراه ایران در ابتدای مرداد سال ۱۳۹۹، همکاریهای گستردهتری را با این شرکت در دو حوزه سیستمهای تغذیه و باتریهای موردنیاز سایتهای ۵G آغاز کرده و در همین راستا مدیرعامل ایرانسل از پیشرفتهای این شرکت و نمونههای در حال تولید آن بازدید کرد.
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