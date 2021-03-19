به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به آنچه به زعم آنها تشدید تنش‌ها در مأرب خوانده می‌شود، بدون اشاره به جنایت‌های جنگی ائتلاف سعودی در یمن، «حملات برون‌مرزی به عربستان سعودی» را محکوم کرده‌اند.

اعضای شورای امنیت در این بیانیه خواستار برقراری آتش‌بس سراسری به شرح مندرج در قطعنامه‌های ۲۵۳۲ و ۲۵۶۵ شدند. در این بیانیه همچنین از همه طرف‌ها خواسته شده بدون پیش‌شرط با نماینده سازمان ملل در امور یمن بر سر برقراری آتش‌بس سراسری همکاری کنند.

اعضای شورای امنیت همچنین ابراز نگرانی کردند که عدم پیشرفت در روند صلح ممکن است مورد سوءاستفاده تروریست‌ها در یمن قرار بگیرد.

این بیانیه در حالی صادر شده که منابع میدانی از پیشروی نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در غرب استان مأرب خبر دادند. بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی موفق شدند کنترل یک منطقه در غرب مأرب را به دست گیرند.

در همین راستا، نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بر منطقه «العطیف» واقع در صرواح تسلط یافتند.

یک منبع میدانی در یمن بامداد پنجشنبه به شبکه المیادین لبنان گفته بود منطقه «العطیف» واقع در شهرستان «صرواح» به کنترل ارتش یمن در آمده است. منطقه مذکور از جمله خطوط مقدم جبهه در غرب شهر مأرب است.

درگیری‌ها در استان مأرب یمن دو ماه است که بین نیروهای دولت نجات ملی یمن و بین نیروهای دولت مستعفی این کشور که مورد حمایت ائتلاف سعودی است، آغاز شده است. این استان از شمال با استان جوف (هم‌مرز با عربستان) و از غرب با استان صنعاء (پایتخت) همسایه و هم‌مرز است که همین موقعیت در کنار تولید بیش از ۲۰۰ هزار بشکه نفت بر اهمیت ژئوپلوتیک آن افزوده است.

دولت نجات ملی یمن تلاش دارد مرکز این استان یعنی شهر مأرب را از نیروهای منصورهادی پس بگیرد و با این کار علاوه بر بی‌نیاز کردن خود به نفت و سوخت توقیفی در بندر الحدیده توسط ائتلاف سعودی، خطر حملات زمینی ائتلاف و نیروهای هادی را از اطراف پایتخت دور کند.

گذشته از این، موقعیت مرکزی این استان علاوه بر دسترسی به استان‌های شرقی، می‌تواند به سکویی برای عملیات موشکی و پهپادی ارتش یمن به اهداف شرقی در عربستان سعودی تبدیل شود.