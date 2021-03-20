کتاب ریشه یابی اعتقادات و تطبیق آن با شیعه چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب فرقه اهل حق؛ ریشه یابی اعتقادات و تطبیق آن با شیعه امامیه نوشته حجت الاسلام علی گودرزی دبیر کتاب سال فرق ادیان اقوام و مذاهب، بهتازگی توسط مجمع فعالان فرق ادیان اقوام و مذاهب (مفام) و با حمایت مؤسسه فرق و ادیان چاپ و منتشر شده است.
در کتاب پیشرو به این سوال جواب داده شده که آیا فرقه اهل حق منشعب از شیعه امامیه است یا اینکه خودش دارای اصول و مبانی مجزایی است و نمیتوان اهل حق را فرقهای از شیعه امامیه قلمداد کرد.
اینتحقیق شامل چهار بخش است. بخش اول مفاهیم و کلیات است. این بخش کلیات پژوهش مانند بیان مسئله اهمیت موضوع پرسشهای تحقیق فرضیهها و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دوم مباحث توحید در این بخش اصل اعتقادی توحید از دیدگاه شیعه امامیه و فرقه اهل حق بیان و سپس اشتراکات آنها تبیین و بعد از آن افتراقات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بحث سوم مباحث نبوت در این بخش اصل اعتقادی نبوت از دیدگاه شیعه امامیه و فرقه اهل حق بیان و سپس اشتراکات آنها تبیین و بعد از آن اختراعات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بخش چهارم مباحث امامت در این بخش اصل اعتقادی امامت از دیدگاه شیعه امامیه و فرقه اهل حق و یان و سپس اشتراکات آنها بررسی و بعد از آن افتراقات مورد واکاوی قرار گرفته است. در ضمن تمامی بخشها به ریشههای اعتقادی فرقه اهل حق اشاره شده است.
در بخشی از این کتاب آمده است:
«شیعه امامیه و فرقه اهل حق دارای اشتراکات و افتراقاتی هستند. اشتراکات فرقه اهل حق با شیعه امامیه باعث شده است برخی محققین این فرقه را یکی از فرق تشیع و برخی دیگر شیعه مستضعف بنامند و برخی دیگر به دلیل کثرت افتراقات، حکم به خروج از تشیع و حتی حکم به خروج از اسلام را برای اتباعِ این فرقه را صادر نمایند.
افتراقات و اشتراکات میان ادیان مذاهب و فرق مختلف از دیرباز تاکنون مورد بحث بحث و بررسی محققین بوده است تا آنجا که برخی محققین با توجه به اشتراکات بسیار، فرقهای را منشعب از جریانی دانستهاند و با توجه به افتراقات، برخی را منفک از جریانی دیگر دانستهاند.
بررسی افتراقات و اشتراکات به ما این امکان را میدهد که میزان انتصاب یک فرقه به مذهب دیگر را مورد واکاوی علمی دقیق قرار دهیم و اگر اشتراکاتی مشاهده شد بررسی نمائید و آیا این اشتراکات نشانه انشعاب از آن مذهب است یا خیر؟
در این پژوهش سه اصل اعتقادی توحید نبوت و امامت مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است که ابتدا این سه است از نگاه شیعه امامیه و فرقه اهل حق تعریف میشود و در نهایت به افتراقات و اشتراکات این دو اشاره و در مورد آنها نتیجه گیری میگردد.
سعی نگارنده بر این است که پیش داوری نکرده و مطالب را بدون حب و بغض بیان تا خروجی علمی و قابل قبول از آن گرفته شود.»
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