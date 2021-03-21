آسوشیتدپرس مدعی تهدید ایران علیه یک پایگاه ارتش آمریکا شد

به ادعای این دو مقام اطلاعاتی، آژانس امنیت ملی آمریکا مکالمات اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران را درباره حمله به این پایگاه شنود کرده است. طبق این ادعا مکاتبات ردیابی شده نشان می دهد، فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران حملاتی از نوع «یو.اس. اس کول» علیه پایگاه نظامی فورت مک‌نیر در واشنگتن دی‌سی، پایتخت آمریکا، را به بحث گذاشته‌اند.

شایان ذکر است، در ١٢ اکتبر ٢٠٠٠، یک قایق گروه تروریستی القاعده به ناوشکن «یو.اس. اس کول»، که در بندر عدن در حال سوخت‌گیری بود، اصابت کرده و منفجر شد و در نتیجه آن ١٧ ملوان نیروی دریایی ارتش آمریکا کشته و ٣٧ تن دیگر زخمی شدند.

این دو مقام اطلاعاتی، که خواستند هویت‌شان فاش نشود، مدعی وجود تهدیدها برای کشتن ژنرال جوزف مارتین، جانشین فرمانده ارتش آمریکا و نیز نقشه جمهوری اسلامی ایران برای نفوذ به پایگاه نظامی فورت مک‌نیر، محل اقامت وی شدند.

گفته می‌شود این تهدیدهای ادعایی موجب تشدید تدابیر امنیتی در اطراف این پایگاه نظامی شده است. یکی از تدابیر امنیتی، طرح ایجاد منطقه حائل در ۷۵ تا ۱۵۰ متری سواحل رودخانه «واشینگتن چنل» بوده است تا دسترسی عموم به نیمی از این رودخانه را ممنوع کند. مقامات ایالت واشنگتن با این طرح مخالفت کرده‌اند.

هنوز تا لحظه تنظیم این خبر، پنتاگون، شورای امنیت ملی، و یا آژانس امنیت ملی آمریکا در این باره اظهارنظری نکرده‌اند.