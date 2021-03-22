بیرون رفتن آمریکا از برجام نشان دهنده ضعف واشنگتن در مذاکره است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی سخنانی گفت که خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران نشان دهنده ناتوانی واشنگتن در دستیابی به توافق و نقض حقوق بین الملل است.

بر اساس این گزارش، «سرگئی لاوروف» در گفتگو با رسانه‌های چینی تصریح کرد: وقتی آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران که آنها (آمریکایی‌ها) در حال تلاش برای اصلاح آن هستند پا پس می‌کشد، این اقدام نه تنها به منزله توقف پایبندی آنها به تعهداتشان است، بلکه سایر کشورها را نیز به عدم پایبندی به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل سوق می‌دهند.

وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: این اقدام آمریکا به معنای نقض فاحش حقوق بین الملل و نشانگر عدم ظرفیت کامل این کشور برای مذاکره است.