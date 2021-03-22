«ارزش آب»، شعار امسال روز جهانی آب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد اکبری ارزش نهادن بر آب را از وجوه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت: معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تقویت برنامه بنیادین خود را در شناختن هرچه دقیق تر ارزش آب برای مردم و حفاظت از این منبع خدادادی با بهره گیری از تجربیات جهانی و تکیه بر نیروهای خلاق و جوان کشور همچون سنوات قبل در دستور کار سال ۱۴۰۰ خود قرار می دهد.

اکبری، افزایش بهره وری آب کشاورزی را از اهداف وزارت جهاد کشاورزی در راستای استفاده مناسب و بهینه از منابع آبی کشور و برنامه ای جامع برای حفظ منابع آبی کشور عنوان کرد و افزود: تجهیز کردن اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری به عنوان راهکاری موثر و کارآمد در جهت صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش بهره وری در سال ۱۴۰۰ نیز در سراسر کشور انجام می شود.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: باید به روز جهانی آب به عنوان روز ترویج و آگاه کردن مردم در مورد حفظ و صرفه جویی آب توجه بیشتری کرد.