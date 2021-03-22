برخورد خودرو با تیرچراغ برق جان یک نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کریمی عصر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به وقوع دو فقره تصادف منجر به فوت در روزهای گذشته در قم اظهار داشت: در ۲ روز متأسفانه دو تصادف خودروی شخصی منجر به فوت دو نفر شده است که روز گذشته برخورد یک خودرو با تیر برق فوت یک فرد را در پی داشته است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی قم با اشاره به اینکه در این حادثه، به علت شدت برخورد خودرو سواری پژو با تیر برق در بلوار خداکرم، راننده فوت کرد، افزود: پس از گزارش این حادثه به نیروهای آتش‌نشان، بلافاصله خودروهای نجات ایستگاه ۲ ترمینال به محل اعزام و ضمن ایمن‌سازی محل، راننده فوت شده را از خودرو خارج و تحویل مراجع قضائی دادند.

کریمی تصریح کرد: همچنین در یکی از این حوادث که روز گذشته در بلوار مرجعیت اتفاق افتاد، بر اثر برخورد خودرو با تیر برق راننده فوت شد.