باشگاه پرسپولیس از استوکس شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، این باشگاه با ارائه اسناد و مدارک مرتبط، از آنتونی استوکس مهاجم ایرلندی و پیشین سرخپوشان به کمیته انضباطی فیفا شکایت کرد.

چندی قبل، استوکس برای دریافت مطالبات خود از باشگاه پرسپولیس به فیفا شکایت کرد که فیفا برای باشگاه تا روز ۲۸ اسفند زمان پاسخگویی قائل شد.

مدیریت پرسپولیس، جواب این شکایت را داد و به صورت همزمان، طرح شکایت علیه استوکس را مطرح کرد. از طرف باشگاه، برای این شکایت، جدا از لایحه دفاعی، ۶۴ ضمیمه حاوی مدارک و شواهد به فیفا ارسال شد.

پیگیری دلایل جدایی این بازیکن از پرسپولیس و شفاف‌سازی اتفاقاتی که طی یکسال گذشته رقم خورده از جمله صدور ITC بازیکنی که تخلف داشته و در تمرینات و بازی‌ها شرکت نمی‌کرد، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های هواداران است که مدیریت فعلی به صورت جدی در پی روشن شدن آن است و حتی یک قدم از پیگیری پرونده کوتاه نمی‌آید.