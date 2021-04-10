مرمت کاشی کاری مسجد جامع هرات به دست هنرمندان افغانستانی

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد جامع هرات را سلطان غیاث الدین غوری در قرن ۶ هجری قمری طرح ریزی نمود اما موفق به تکمیل آن نشد. این مسجد تاریخی مشتمل بر ۴۶۰ گنبد، ۱۳۰ رواق، ۴۴۴ فیل پایه، ۱۲ گلدسته، ۴ ایوان، ۴ دروازه است.

مسجد جامع هرات بیش از ۸۰۰ سال قدمت دارد و به همین دلیل نیاز به بازسازی‌های مداوم دارد. کارگاه کاشی کاری این مسجد درصدد است با مرمت و تعمیر کاشی‌های تاریخی این بنای تاریخی هرات، ماندگاری این هنری بشری را تضمین نماید.



کاشی‌هایی که به دلیل گذشت زمان و آسیب قسمت‌های زیادی از آن ریخته است، در کارگاه مرمت و ساخته و پرداخته می‌شوند.معرق کاشی و پرداختن و رنگ آمیزی کاشی‌ها و خطاطی از دیگر اقداماتی است که در این کارگاه انجام می‌شود. هنرمندان در این کارگاه از ساعت ۸ الی ۱۲ همه روزه مشغول کاشی سازی، رنگ آمیزی و پرداختن آنها هستند. اکثر افرادی که در این کارگاه کاشی کاری مشغول به فعالیت می‌باشند کسانی هستند که کاشی کاری هنر آبا و اجدادی شأن است.

کاشی‌ها به صورت معرق با گل و خاک ساخته می‌شود و سپس در کوره‌هایی بزرگ پخته شده بعد از آن با رنگ‌های خاص رنگ آمیزی می‌شود.بخشی نیز معرق کاری شده و برای تزئین آن از هفت رنگ استفاده می‌شود.

خط نستعلیق و ثلث و شکسته از جمله خط‌هایی هستند که برای نوشتن روی کاشی‌ها استفاده می‌شوند.

استاد عبدالروف فکری سلجوقی، استاد محمد سعید مشعل، استاد گل محمد هنر جو، استاد ابوبکر، استاد حبیب الله، استاد احمد جان از جمله هنرمندانی هستند که در مرمت کاشی‌های مسجد جامع هرات نقش داشته و این هنر را از پدران خود به ارث برده اند.

حاجی ملاّ عبدالله هروی، استاد محمد علی عطار، استاد عبدالجلیل توان، استاد میر آقا حسینی نیز در زمینه خوشنویسی به کمک تیم بازسازی و مرمت مسجد جامع هرات آمده اند.