هفت هزار پرونده تخلف اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی صالحی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: طی در سال گذشته به هفت هزار و ۴۱ پرونده در تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده است.

وی با بیان اینکه طی این مدت تعداد پنج هزار و ۲۱۸ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۴۳۲ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و یکهزار و ۳۹۱ پرونده بهداشت، دارو و درمان رسیدگی شده است، اظهار کرد: بیشترین تخلفات در حوزه صنفی، گران فروشی و عدم درج قیمت بود.

صالحی افزود: همچنین بیشترین تخلفات در حوزه قاچاق کالا و ارز، مربوط به قاچاق لوازم خانگی بوده است.

مدیرکل تعزیرات استان با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در سال جدید با هر گونه سو استفاده کنندگان به ویژه در بخش کالاهای اساسی و کالاهای هدف برخورد می‌کند، گفت: با کسانی که کالاهای اساسی و نیاز مردم را احتکار و یا گران فروشی می‌کنند، برخورد جدی می‌شود.

صالحی تصریح کرد: به متخلفین اقتصادی هشدار می‌دهیم که با برخورد صریح قانونی مواجه خواهند شد.