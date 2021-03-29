انتخاب «سردار علی فضلی» با عنوان مهدی یاور سال

حجت الاسلام سید مهدی هاشمی زاده دبیر اجرایی ستاد انتخاب مهدی یاور مسجد مقدس جمکران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سال ۹۵ هر سال یکی از چهره‌های برجسته دارای شاخصه‌های مهدوی انتخاب می‌شود و در مراسم جشن شب نیمه شعبان مسجد مقدس جمکران به عنوان چهره مهدوی یاور سال معرفی می‌گردد.

دبیر اجرایی انتخاب مهدی یاور سال عنوان کرد: نیمه شعبان امسال بعلت محدودیت‌های کرونایی و ملاحظات پزشکی در خصوص وضع سلامت سردار فضلی، این مراسم بصورت ارتباط ویدئو کنفرانسی برگزار شد و حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان تولیت مسجد مقدس جمکران از مجاهدت‌ها و رشادتهای این سردار پرافتخار در اعتلای پرچم امام زمان عج تجلیل کرد.

وی افزود: سردار فضلی نیز که افتخار بارها جانبازی و رفتن تا مرز شهادت را دارد در ارتباط ویدئویی لیاقت سربازی امام زمان (عج) و رضایت نایب ایشان را از خدای منان مسالت داشت.

گفتنی است سید حسن نصر الله، شیخ زکزاکی، شهید ابو مهدی المهندس و شهید حاج قاسم سلیمانی و شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین از چهره‌های مهدی یاور در پنج سال گذشته بوده اند.