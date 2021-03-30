تاریخ آغاز اکران آنلاین «شنای پروانه» مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اکران آنلاین فیلم سینمایی «شنای پروانه» به کارگردانی محمدکارت از روز چهارشنبه یازدهم فروردین آغاز می شود.

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«شنای پروانه» فیلم تحسین شده جشنواره فجر سال ۹۸ که علی‌رغم همه پیش بینی‌ها برای فروش قابل توجه به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا مسیرش دچار چالشهای زیادی شد و هرچند نسبت به شرایط کلی و رکود سالن های سینما از همه فیلم هایی که در سال ۹۹ اکران شدند بیشترین آمار تماشاگر را به خود اختصاص داد اما بالاخره این فیلم فردا چهارشنبه یازدهم فروردین ساعت ۱۶ از طریق پلتفرم ها به صورت آنلاین اکران خواهد شد.

محمدصادق رنج کشان سرمایه گذار فیلم بوده و سید مازیار هاشمی به عنوان مجری طرح در «شنای پروانه» حضور داشته است. ضمن اینکه نویسندگی فیلم را محمد کارت، حسین دوماری، پدرام پورامیری بر عهده داشته اند.

جواد عزتی، طناز طباطبایی، امیر آقایی، علی شادمان، مهدی حسینی‌نیا، مه‌لقا باقری، ایمان صفا، بهروز پناهنده، ناهید مسلمی،نادر شهسواری، روح الله مهرابی، نیلوفر شهفری، محمد مطهری پور با معرفی آبان عسکری و هنرمندی پانته‌ آ بهرام و حضور افتخاری علیرضا داودنژاد در فیلم به ایفای نقش پرداخته ‌اند.