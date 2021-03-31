مسأله غیبت حضرت ولی عصر(عج) را وجه المصالحه مسائل زودگذر نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حامد کاشانی پژوهشگر تاریخ اسلام در صفحه اینستاگرام خود نوشت: غیبت حضرت ولی عصر أرواحنا فداه، جهات سلبی و ایجابی مهمی دارد. در جایی توضیح داده‌ام که در ارتقا فهم عمومی شیعیان از اندیشه امامت چه میزان مؤثر و در راستای سنت تمحیص و خالص سازی و در جهت کمال و فلسفه خلقت است و البته از طرف دیگر برای محرومان از دیدار حضرت، خسارتی بزرگ و محرومیتی سترگ.

اما باید دانست مجهولات ما در مسأله غیبت از معلوماتمان به مراتب بیشتر است. هر امری که اضطرار ما را در دوران غیبت کمرنگ جلوه دهد، مخدری بیش نیست.

مفاهیم کلان، اصیل و ریشه‌ای اسلام، مانند مسأله غیبت حضرت ولی عصر أرواحنا فداه را جناحی، وجه المصالحه مسائل زودگذر و دچار سیاست زدگی (چه در دفاع و چه در نقد) نکنیم.

قبلاً هم نوشتم که مدتی است، درباره مهدویت پژوهش می‌کنم و هنوز مجالی برای بسط آن نیافته‌ام. زیرا اساساً مسأله مهدویت از کلان‌ترین امهات بحث‌های اعتقادی است و بیان دقیق آن سخت و چالشی. در نیمه شعبان امسال در سه جلسه به ابعادی از آن، مختصری پرداختم. خدا به همه ما توفیق خدمت به دستگاه هدایتگر حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف عطا فرماید.