جریمه ۶ میلیارد تومانی ۴ کشتارگاه مرغ در اصفهان

غلامرضا صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهار کشتارگاه در شهرستان اصفهان در یک هفته گذشته به اتهام توزیع و فروش گوشت مرغ در خارج از شبکه حدود شش میلیارد تومان جریمه شدند.

وی ادامه داد: این چهار کشتارگاه با توزیع مرغ به خارج از استان قحطی مصنوعی در بازار اصفهان ایجاد می‌کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان بدون اشاره به آمار از برخورد با تعدادی مغازه خرده‌فروشی مرغ در سطح شهر در روزهای اخیر خبر داد و افزود: شب گذشته تا ساعت سه بامداد امروز قاضی تعزیرات، قاضی دادگستری، مسئولان سازمان صمت و جهاد کشاورزی کشتارگاه‌ها را رصد می‌کردند که مرغ در بازار اصفهان توزیع شود، از سوی دیگر با مغازه‌های خرده فروشی که بیشتر از نرخ مصوب مرغ می‌فروشند برخورد خواهیم کرد.

صالحی خاطرنشان کرد: جلسه ستاد تنظیم بازار استان با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس روز گذشته برگزار و مصوب شد که از این پس نرخ ستاد تنظیم بازار کشور مبنای نرخ‌گذاری باشد زیرا پیشتر به استان‌ها تفویض اختیاراتی در این زمینه شده بود و همان سبب شد که هر استانی در مورد نرخ مرغ تصمیم بگیرد.

وی با بیان اینکه نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار کشور برای هر کیلوگرم مرغ فعلاً ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است، ابراز داشت: نرخ‌ها در حال حاضر تعدیل شده اما قرار است دوباره در ستاد تنظیم بازار کشور بررسی شود و با در نظر گرفتن همه جوانب قیمت مصوب مرغ مقدار ناچیزی بالا می‌رود.