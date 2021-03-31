میزان ابتلا به کرونا در جنوب غرب خوزستان همچنان ۳ رقمی است

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله سلمان زاده ظهر امروز چهارشنبه از نمونهگیری ۴۵۸ کرونایی در جنوب غرب خوزستان خبر داد و بیان کرد: در شبانهروز گذشته، ۲۰۸ مورد (آبادان ۷۵ نفر، خرمشهر ۱۰۴ نفر و شادگان ۲۹ نفر) ابتلای قطعی به کووید -۱۹ ثبت شده است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان در خصوص درمان این افراد گفت: از این ۲۰۸ مورد، ۱۸۶ نفر (آبادان ۶۲ نفر، خرمشهر ۹۶ نفر و شادگان ۲۸ نفر) به صورت سرپایی مداوا شدند.
بر اساس گفته وی، در شبانهروز گذشته نیز ۳۴ نفر بستری و ۴۰ نفر پس از بهبود یافتن از بیمارستان مرخص شدند.
سلمان زاده با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته هیچگونه فوتی کرونایی گزارش نشده است، اظهار کرد: در حال حاضر کل موارد مثبت بستری در بیمارستان ۲۰۷ نفر است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: تعداد کل موارد مراجعه سرپایی در مجموعه دانشکده علوم پزشکی آبادان از ابتدای اپیدمی تاکنون، ۱۵۰ هزار و ۳۷۷ مورد بوده که از این تعداد، هشت هزار و ۹۴۰ نفر بستری و ۶ هزار و ۹۱۹ نفر نیز پس از دریافت خدمات و بهبود یافتن از بیمارستانها مرخص شدهاند.
سلمان زاده گفت: در مدت اپیدمی یادشده از این تعداد موارد سرپایی، ۲۰ هزار و ۹۳۱ نفر مثبت قطعی بودهاند که ۹ هزار و ۵۸۲ نفر از آبادان، پنج هزار و ۹۲۱ نفر از خرمشهر و پنج هزار و ۴۲۸ نفر از شادگان بوده است.
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