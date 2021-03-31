رشد ۱۳۰ درصدی تولید و عبور از ۳ میلیون تن گندله در فولاد سنگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امرایی از ثبت رکورد تولید بیش از ۳ میلیون و۳۰۰ هزار تن گندله در سال ۹۹ خبر داد و اظهار داشت: شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان که از شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه محسوب می‌شود؛ موفق شد در سال گذشته با رکوردهای پیاپی جهش تولید را محقق سازد و با تولید بیش از ۳ میلیون و سیصد هزارتن گندله رکورد جدیدی در تولید سالیانه به ثبت برساند.

وی افزود: رویکرد فولاد سنگان در سال‌گذشته استفاده از تمامی ظرفیت‌های تولیدی مبتنی بر بومی‌سازی، ارتقای سیستم‌های نگهداری و کاهش توقف و مدیریت هزینه‌ها به‌رغم کمبود مواد اولیه بوده که توانست فراتر از برنامه پیش‌بینی شده را محقق سازد؛ هرچند در چند سال اخیر کمبود کنسانتره یکی از معضلات جدی تولیدکنندگان گندله به شمار می‌رود.

مدیرعامل فولاد سنگان اظهار داشت: امیدواریم با روند رو به رشد بومی‌سازی قطعات در این شرکت، در آینده‌ای نه‌چندان دور با اعتماد بیشتر به توانمندی داخلی شاهد قطع وابستگی کامل به کشورهای خارجی باشیم.

وی گفت: با توجه به برنامه ریزی مدون و عملیاتی کردن برنامه‌های استراتژیک شرکت، موفق به ثبت رکورد تولید ماهیانه گندله شده ایم و با تولید ۴۱۰۱۶۱ تن گندله در اسفند ماه، تلاشگران فولاد سنگان رکورد تولید ماهیانه را از ۴۰۱ به ۴۱۰ هزار تن ارتقا دادند.

امرایی عنوان کرد: سال گذشته رشد ۶.۵ درصدی تولید گندله در کشور انجام شد که در این بین فولاد سنگان به عنوان یکی از قطب‌های تولید گندله در شرق کشور با هم افزایی، تدوین استراتژی‌های متناسب، کاهش توقفات علی رغم قطعی‌های مکرر جریان برق و گاز، نقش به سزایی در تولید بخشی از گندله مورد نیاز فولاد مبارکه، بزرگترین فولاد ساز خاورمیانه داشته است. شرکت فولاد سنگان با تدوین اهداف در سال جهش تولید و با ثبت رکوردهای تولید روزانه و ماهیانه، توانست رشد قابل توجه ۱۳۰ درصدی تولید گندله در سال ۹۹ را نسبت به سال ۹۸ ثبت نماید که نشان از پیش برد هرچه بهتر اهداف ارزش افزای تولیدی و عملیاتی در فولاد سنگان دارد.

وی برای کسب موفقیت‌های این چنینی در سال ۱۴۰۰ خواستار اثرگذارترین تلاش‌ها در انجام مأموریت بزرگ پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید شد.

مدیرعامل فولاد سنگان، معتقد است: مانع زدایی و پشتیبانی را باید از ابتدای سال آغاز کرد و رکورد به دست آمده علی رغم محدودیت‌ها با همت و تلاش شبانه روزی تلاشگران فولاد سنگان بوده است. امیدواریم در سال ۱۴۰۰ گره از کار یک‌دیگر بگشاییم و همانند سال‌های گذشته با تمامی توان برای آبادانی ایران بزرگ و سربلندی کشور بکوشیم. همانطور که در سال گذشته این شرکت برای مطابقت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت رسیدن به اهداف تولیدی و همچنین همسویی با شعار سال و فرمان رهبر انقلاب، در زمینه جهش تولید، اهم فعالیت‌ها و توجه خود را به بخش تولید معطوف کرد و در راستای جلوگیری از خام‌فروشی، جایگزینی معدن به جای نفت در راستای همراهی با گام دوم انقلاب و با هدف تکمیل زنجیره ارزش در تولید فولاد حرکت کرد.

امرایی با تقدیر کار تیمی منسجم نشأت گرفته از فرهنگ سازمانی متعالی در فولاد سنگان گفت: در این شرکت، کیفیت تولید از اهمیت به سزایی برخوردار است و با بهینه سازی خطوط تولید، سعی شده علاوه بر کمیت، کیفیت محصول نیز مدنظر باشد.

شایان ذکر است شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان با سرمایه گذاری شرکت فولاد مبارکه و با هدف تولید پایدار بخشی از گندله مورد نیاز این شرکت در سال ۹۴ تأسیس گردید. در حال حاضر واحد گندله سازی به ظرفیت اسمی ۵ میلیون تن در سال در حال بهره برداری بوده و با تولید و در مدار قرار گرفتن کارخانه کنسانتره سازی به ظرفیت ۵ میلیون تن در سال به بزرگترین تولید کننده کنسانتره در شرق کشور تبدیل خواهد شد.