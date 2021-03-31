به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز به همراه فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه از هنگ مرزی ثلاث باباجانی به منظور ارزیابی توان رزمی و آمادگی عملیاتی مرزداران، از گروهان مرزی شیخ صله، پاسگاه مرزی تنگ حمام و ستاد جدید در حال احداث هنگ مرزی شهرستان ثلاث باباجانی بازدید کرد.

سردار احمدعلی گودرزی در جمع مرزداران این هنگ با تجلیل از خدمات شایسته و اثربخش آنان در تأمین نظم و امنیت منطقه اظهار کرد: حفظ امنیت، مهم‌ترین و سنگین‌ترین مأموریت در نظام جمهوری اسلامی است که کارکنان مرزبانی با توجه به این دستاوردها و تجهیزات ابداعی همواره با توانمندی در اجرای هدفمند آن سربلند بوده‌اند.

وی افزود: وظیفه مرزداران، حفظ و حراست از نوار مرزی، جلوگیری از ورود و خروج قاچاق و حفظ امنیت در مرز است که در راستای این وظیفه باید توان عملیاتی و آمادگی رزمی و سطح آموزش خود را ارتقا داده تا مؤثرتر و توانمندتر در ایفای وظایف محوله ظاهر شوند.

فرمانده مرزبانی ناجا به لزوم انجام تعامل با مرزنشینان در راستای کنترل مطلوب نوار مرزی، استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات سایر ادارات و لزوم نگهداشت صحیح و اصولی اموال و خودروهای سازمانی تأکید کرد و گفت: حفظ بیت‌المال، استفاده بهینه از اموال سازمانی و رعایت اصل صرفه‌جویی از مهم‌ترین تمهیداتی است که باید سرلوحه کار مرزداران قرار گیرد.

گودرزی با بیان اینکه طبق ارزیابی‌های انجام شده مجموعه مرزبانی استان کرمانشاه در سطح مطلوب است، تصریح کرد: امروز مرزهای این استان از امن‌ترین مرزهای کشور است و برای این توفیق مردم باید قدردان زحمات رزمندگانی که جان برکف برای تأمین امنیت استان کرمانشاه تلاش می‌کنند، باشند.